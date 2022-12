Cuba: des «avancées très discrètes» avec les États-Unis, selon le président Diaz-Canel

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a reconnu mercredi 14 décembre des « avancées très discrètes » en matière de coopération avec les États-Unis, en particulier dans le domaine migratoire, malgré la persistance de l'embargo américain contre l'île.

Publicité Lire la suite

« Nous avons fait des avancées très discrètes visant à mettre la coopération bilatérale sur la voie de l'exécution des accords migratoires et également dans d'autres domaines prioritaires entre les deux pays », a déclaré M. Diaz-Canel lors de la présentation de son bilan devant le Parlement. Mais la « caractéristique fondamentale et qui définit notre relation bilatérale demeure l'embargo économique », en vigueur depuis 1962, a rappelé le président cubain.

Washington et La Havane ont repris en 2022 des discussions concernant le thème migratoire sur fond d'émigration record de Cubains, en particulier à destination des États-Unis. L'ambassade américaine à La Havane doit reprendre normalement en janvier la délivrance de visas après presque cinq ans d'interruption. Le service a été relancé en mai, mais de manière limitée.

Recibí a delegación del Congreso de EEUU presidida por James McGovern. Abordamos nuestras diferencias y temas de interés común. Se ratificó la voluntad compartida de mejorar las relaciones bilaterales. Expresé la necesidad de poner fin a medidas que dañan a la población cubana. pic.twitter.com/qNWbxvJwCd — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 10, 2022

En 2022, les États-Unis ont également délivré 20 000 visas à des Cubains, selon des accords passés entre les deux pays en 1994, mais restés lettre morte ces dernières années sous la présidence de Donald Trump.

Le président cubain a souligné mercredi l'aide technique fournie par les États-Unis en août lors du vaste incendie ayant ravagé un dépôt de combustible à Matanzas (centre) et les deux millions de dollars d'aide offerts par Washington après le passage de l'ouragan Ian qui avait dévasté une partie de l'île en septembre. « Cette aide a été offerte sans conditions », a souligné le président cubain.

2022, « une année particulièrement compliquée »

Il a cependant accusé Washington de promouvoir « ouvertement une politique de subversion » et des « tentatives de déstabilisation » de son pays. L'administration du président démocrate Joe Biden a maintenu les 243 mesures coercitives adoptées contre Cuba par son prédécesseur républicain Donald Trump (2017-2021), dans une politique de « pression maximum » contre l'île, a dénoncé le chef de l'État.

Le président cubain a par ailleurs reconnu que 2022 a été « une année particulièrement compliquée » pour l’île en raison de l'embargo américain, la crise internationale et « notre propre impéritie et nos erreurs ». « Je ressens une énorme insatisfaction de ne pas avoir été capable d'obtenir à la tête du pays les résultats dont a besoin le peuple cubain pour atteindre la prospérité tant attendue et espérée », a-t-il déclaré, autocritique.

►À écouter aussi : Soixante ans de sanctions américaines contre Cuba pour rien?

M. Diaz-Canel a dit espérer que 2023 soit « une meilleure année ». « Mais pour y parvenir, il faut plus qu'un plan global, il faut secouer l'inertie, bannir la bureaucratie, éliminer les obstacles et surmonter la complaisance », a-t-il ajouté.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne