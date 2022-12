À la Une: au Pérou, «le gouvernement doit rétablir l’ordre»

REVUE DE PRESSE DES AMÉRIQUES

Le mouvement de contestation s'aggrave au Pérou, alors que Cour suprême a décidé hier jeudi de laisser en détention pour 18 mois Pedro Castillo, l'ex-président de gauche radicale, incarcéré depuis sa destitution le 7 décembre. La presse titre sur la prolongation de la détention de Pedro Castillo mais aussi sur la mise en place d’un couvre-feu dans 15 provinces du pays. Selon El Comercio, ce couvre-feu doit s’appliquer pendant cinq jours. C’est une réponse des autorités face aux « violentes manifestations et aux affrontements qui ont fait plus de sept morts ». Une mesure soutenue par l’éditorialiste du journal Perú.21. « Le gouvernement de Dina Boluarte doit rétablir l'ordre interne et le principe d'autorité, en renforçant les forces armées », écrit le quotidien conservateur.

El Comercio, un autre journal très anti-Castillo, partage cet avis : « Un élément fondamental de la situation actuelle est l'exercice de l'autorité, fondé sur le monopole de la répression que possède tout État contemporain. En ce sens, l'application de l'état d'urgence au niveau national est une sage décision », écrit El Comercio et poursuit : « Malheureusement, la manière dont la foule des minorités actives impose des décisions – avec leurs coûts humains, sociaux, économiques et même émotionnels conséquents et regrettables – à l'ensemble du territoire péruvien rend nécessaire la prise de décisions aussi dramatiques ».

La police brésilienne lance une opération contre les militants de Jair Bolsonaro

Au Brésil, les préparatifs se poursuivent pour l’investiture du président élu Lula, prévu le 1er janvier 2023. Il s’agit notamment de s’assurer que l’évènement ne soit pas perturbé par des actions violentes des sympathisants du président encore en exercice, Jair Bolsonaro. Hier, jeudi 15 décembre, la police fédérale a lancé une opération coup de filet contre une centaine de personnes d’extrême droite. La justice les soupçonne de planifier des manifestations anti-démocratiques. Plusieurs personnes, dont un journaliste, un pasteur et un conseiller municipal, ont été arrêtés dans l’État d’Espírito Santo, selon Carta Capital. Plus de 20 armes à feu et des munitions ont été également saisies. Dans la ligne de mire des autorités se trouvent également des militants de Jair Bolsonaro qui publient des fake news sur les réseaux sociaux.

En attendant son investiture dans deux semaines, Lula a participé hier à une soirée de Noël organisée à São Paulo pour les recycleurs de rue et les ramasseurs de déchets, qui sont souvent des personnes sans domicile fixe vivant dans la précarité. Et il leur a fait une promesse, avec une certaine émotion dans la voix, comme l’écrit Folha de São Paulo. « Ce ne sera pas à vous d’aller voir le président de la République, mais ce sera à moi, président de la République, d’aller vers vous. Pour qu’on puisse enfin trouver une solution pour tous ceux qui vivent dans la rue », a déclaré Lula sous les applaudissements des « catadores », des ramasseurs de déchets. Un discours qui, selon la Folha de São Paulo, était aussi une pique contre la mairie de São Paulo, dirigée par la droite. « São Paulo est la ville la plus riche du Brésil, franchement la situation pourrait y être bien meilleure », a ajouté le président élu de gauche.

Les « Premières Nations » au Canada s’opposent au rejet d’eau pollué dans les rivières

À Montréal, au Canada, se tient toujours la COP15 sur la biodiversité. Hier, des représentants des « Premières Nations » et des ONG de défense de l’environnement sont montés au créneau pour dénoncer un projet du gouvernement canadien, qui risque selon eux de polluer les rivières de la province d’Alberta. C’est à lire dans le journal Le Devoir. Le gouvernement canadien veut « autoriser l’industrie des sables bitumineux de rejeter dans la nature l’eau usée issue de la production pétrolière ».

En fait, l’extraction du pétrole des sables bitumineux a généré de nombreux bassins, de véritables lacs qui contiennent de l’eau « chargée de métaux lourds, de résidus acides et d’autres composés toxiques », selon une ONG citée par Le Devoir. L’industrie pétrolière et le gouvernement proposent de traiter cette eau polluée avant de la rejeter dans la rivière Athabasca et d’autres cours d’eau. Ce qui est actuellement interdit pour préserver les poissons et l’activité de la pêche. Selon Le Devoir, les défenseurs de l’environnement craignent qu’une « nouvelle réglementation soit aussi une façon de faciliter l’exploitation des sables bitumineux pour encore plusieurs années ».

