Assassinat de JFK aux Etats-Unis: 13 000 nouveaux documents déclassifiés

Les autorités américaines ont rendu publics plus de 13 000 documents sur événement riche en spéculation, l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Pas vraiment de révélations pour autant dans ces documents mais la Maison Blanche en bloque toujours des milliers d’autres, au prétexte d'inquiétude pour la sécurité nationale. De quoi alimenter de nouvelles théories du complot que les experts tentent d’éloignent.

Selon les historiens spécialistes de la dynastie Kennedy, il est peu probable que les archives maintenues secrètes par la Maison Blanche contiennent des révélations explosives, de nature à éteindre les inépuisables théories du complot sur l'assassinat du président américain, le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. Un meurtre qui a donné lieu à de nombreuses spéculations et supputations, alimentées par des centaines de livres et de films tant fictions que documentaires, comme celui d'Oliver Stone, JFK (1991) ou plus récemment le Jackie (2016) du Chilien Pablo Larrain.

Des théories qui, souvent, rejettent les conclusions de la commission d’enquête Warren qui avait désigné Lee Harvey Oswald, un ancien marine ayant vécu en URSS comme le seul assassin lui-même assassiné deux jour plus tard, rappelle notre correspondant à Miami, David Thomson. Parmi les documents publiés hier jeudi, beaucoup concernent justement Oswald, ses déplacements à l’étranger, les personnes qu’il a rencontrées. Certains pensent que Lee Harvey Oswald a été utilisé par Cuba ou l'URSS, d'autres estiment que l'assassinat a été commandité par la droite américaine, avec le soutien des services secrets et du FBI, ou encore par des opposants à JFK aux Etats-Unis.

Dans l’un de ces documents, un ancien agent du KGB affirme qu’Oswald avait été recruté par le KGB durant son séjour en URSS mais qu’il était considéré comme « un peu fou et imprévisible ». L’agent assure que le KGB n’était plus en contact avec Lee Harvey Oswald après son retour aux Etats Unis et que le KGB ne l’avait jamais chargé de tuer le président Kennedy. Selon l'AFP, un autre document datant de 1991 -citant une autre source au sein du KGB- affirme que Lee Harvey Oswald n'a « à aucun moment été un agent contrôlé par le KGB »...

Il reste des documents classifiés

En 2017, Donald Trump avait rendu publics certains documents liés à cet assassinat, conformément à une loi du Congrès de 1992 exigeant que les documents liés au président Kennedy soient publiés, dans leur ensemble et sans caviardage, sous 25 ans. Puis un nouveau lot d'archives sur cette affaire a été déclassifié en décembre 2021.

Selon les Archives nationales, ce sont désormais 97% des environ cinq millions de pages du dossier qui sont accessibles à tous. Un précédent lot d'archives sur cette affaire avait déjà été déclassifié en décembre 2021. Le président Joe Biden a indiqué dans une note qu'un nombre « limité » de documents ne pourraient pas être rendus publics, une mesure « nécessaire » afin de « prévenir des dommages sur la défense militaire, les opérations de renseignement, les forces de l'ordre ou la politique étrangère ».

