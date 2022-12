États-Unis: le ministre de la Justice veut traiter les affaires de cocaïne et de crack avec égalité

Le ministre de la Justice américain veut une égalité de traitement entre les affaires de cocaïne et de crack pour des questions raciales. Ici, de la cocaïne. © Getty Images / Kickers

Aux États-Unis, le ministre de la Justice, Merrick Garland, ne veut plus des inégalités raciales dans les affaires de cocaïne et de crack. La décision a été saluée par les organisations des droits civiques. Car ces inégalités sont en partie responsables du taux d'incarcération beaucoup plus élevé chez les Noirs.