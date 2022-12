Haïti: face au retour du choléra, une campagne de vaccination sur fond de crise sécuritaire

En Haïti, c’est le début ce dimanche 18 décembre d’une vaste campagne de vaccination contre le choléra qui est de retour dans le pays depuis trois mois. L’objectif est de vacciner plus de 10% de la population d'ici à la fin de l’année, mais les conditions sont très difficiles dans un pays où les gangs contrôlent une large partie du territoire.

Haïti connaît bien le choléra, malheureusement. Lorsque la maladie a frappé pour la première fois le pays en 2010, amenée par des casques bleus népalais, elle a fait 10 000 morts en neuf ans. Le choléra est de retour, depuis le mois d’octobre, il s’est rapidement propagé dans tout le pays : environ 15 000 cas suspects et 300 morts.

Le pays a reçu plus d’un million de doses de vaccin oral, elle en attend encore approximativement 500 000. La campagne ne prévoit qu’une dose par personne, et donc pour le moment une protection de six mois et non deux ans, pour cause, explique l’Unicef, de rareté du vaccin, car beaucoup de pays connaissent actuellement des épidémies de choléra.

Pays contrôlé par des gangs

La campagne est prévue de ce 18 au 22 décembre, puis les 27 et 28 décembre, en se concentrant sur les communes les plus touchées : Cité Soleil, Delmas, Carrefour, Port-au-Prince et Mirebalais. Avec la crise sécuritaire que connaît le pays, en partie contrôlé par les gangs et où les enlèvements et les échanges de tirs sont monnaie courante, nos équipes ne seront pas totalement à l'abri, s'inquiète l’Unicef.

L’Unicef qui a exhorté les gangs, dans les zones qu’ils contrôlent, à donner un accès illimité à leurs équipes de vaccination.

