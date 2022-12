Colombie: la guérilla de l'ELN annonce une trêve de fin d'année

La guérilla de l'ELN, en négociations de paix avec le gouvernement colombien de Gustavo Petro, a annoncé lundi 19 décembre un « cessez-le-feu unilatéral » pendant la période des fêtes de fin d'année en Colombie.

Publicité Lire la suite

La trêve sera en place « à partir de 6 heures le 24 décembre 2022 jusqu'à 6 heures le 2 janvier 2023 », a indiqué une porte-parole de l'organisation dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Cette trêve de fin d'année « ne concerne que les forces militaires et policières d'État », a expliqué la porte-parole, parlant à visage couvert, accompagnée de six guérilleros armés dans un lieu non identifié, entouré de montagnes. « Nous nous réservons le droit de nous défendre en cas d'attaque », a ajouté l'organisation guévariste. Influencée par la théologie de la Libération, l'ELN a l'habitude de décréter une trêve pour Noël et le Nouvel An.

« Grève armée »

Le déclenchement d'une récente « grève armée » a embarrassé le gouvernement de gauche, entré en fonction le 7 août, qui a repris en novembre les pourparlers de paix suspendus par l'ancien gouvernement d'Iván Duque (2018-2022), et demandé aux rebelles de la « cohérence ». Les négociations sont en cours, sans cessez-le-feu bilatéral, avec Cuba, la Norvège et le Venezuela comme garants.

Active depuis 1964, l'ELN dispose d'une force de quelque 2 500 combattants et d'un vaste réseau de collaborateurs, selon des estimations indépendantes. Bien qu'elle ait un commandement central, ses fronts disposent d'une certaine autonomie pour la conduite des opérations militaires.

(Avec AFP)

►À lire aussi : Négociations de paix avec l'ELN en Colombie : prudent optimisme à l'issue d'un 1er cycle de discussions

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne