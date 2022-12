À la Une: l’Albiceleste arrive en Argentine

Revue de presse des Amériques

La Nacion publie des photos de l’arrivée de l’équipe avec Lionel Messi, le capitaine et symbole du succès argentin au Qatar, qui apparait en premier en haut de l’escalier de la passerelle de l’avion, brandissant le trophée doré de la Coupe du Monde. Ou encore une photo, toujours de Messi, publié par lui-même sur Twitter, qui le montre endormi, tenant la coupe du monde comme une poupée à côté de lui.

Pour que les Argentins puissent venir saluer les nouveaux champions du monde, le gouvernement a décrété un jour férié. « Feriado », c’est aussi le titre du journal La Prensa qui détaille le dispositif de sécurité mis en place par la police. Le journal Clarin de son côté se félicite du fait que les célébrations se soient jusqu’à présent passées sans incident majeur. Clarin qui revient aussi sur l’absence du président Fernandez à Doha, pendant la finale. Une absence qui reflète selon le journal le « discrédit du gouvernement » avec un président au plus bas dans les sondages. « La place vide dans le stade était un symbole pour la distance qui existe en ce moment entre le gouvernement et les citoyens », écrit Clarin. Un vide qui se reflète aussi entre l’équipe argentine et les autorités, car comme le note le journal Perfil, l’Albiceleste n’a pas souhaité célébrer sa victoire avec Alberto Fernandez, à la Casa Rosado.

Un journaliste haïtien assassiné

Plusieurs associations de médias demandent aux autorités de faire la lumière sur l’assassinat du journaliste Francklin Tamar. C’est à la Une de l’agence Alterpresse. Francklin Tamar, journaliste de Radio Solidarité, a été tué par balles dimanche 18 décembre par des individus circulant à moto, écrit Alterpresse. Le président de l’Association des médias indépendants d’Haïti (AMIH) et directeur de Radio Solidarité, Georges Venel Remarais, ne souhaite pas parler d’un « acte isolé ou ciblé ». Il revient à la justice d’enquêter sur cet assassinat qui a choqué tous les collègues de la presse. Depuis janvier dernier, au moins huit journalistes ont été assassinés. Ce qui fait que 2022 « est l’année la plus sombre pour les journalistes haïtiens », selon l’Association des médias indépendants d’Haïti, citée par Alterpresse.

L’incertitude pour des milliers de migrants qui espèrent entrer aux États-Unis

Mercredi 21 décembre, le titre 42, une mesure qui permettait aux États-Unis de bloquer l’entrée des migrants pour des raisons de protocole anti-Covid-19 devait prendre fin. Mais une vingtaine d’États républicains avaient déposé un recours devant la Cour suprême qui a décidé lundi 19 décembre de maintenir provisoirement ce dispositif. Selon le New York Times, la Cour suprême a besoin de temps pour examiner le recours. Au nom du titre 42, plus de deux millions de migrants ont été expulsés depuis 2020, écrit le journal.

Le dernier prisonnier de l’affaire « Lava Jato » sort de prison

Au Brésil, l’ancien gouverneur de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, un homme politique emblématique de la corruption, est sorti de prison, un évènement très médiatisé par la presse locale. Des dizaines de personnes rassemblées devant la prison crient « Cabral voleur ! » alors que l’ancien homme fort de Rio de Janeiro quitte le centre pénitentiaire dans une voiture de la police. Ces images ont tourné en boucle sur les grandes chaines de télévision comme O Globo. Accusé d'avoir reçu des pots-de-vin pour les chantiers du Mondial de 2014 et des Jeux Olympiques de 2016, Sérgio Cabral Filho a été placé en détention à domicile, avec un bracelet électronique, précise le site d’information G1. Cette affaire est emblématique, car il a été le dernier prisonnier en régime fermé condamné dans le cadre des enquêtes dites « Lava Jato », selon G1. L'ex-gouverneur a été condamné dans 23 affaires à plus de 400 ans de prison, mais il n'a pas encore été jugé en appel.

La justice brésilienne interdit le « budget secret » au Congrès

Lundi 10 décembre, le Tribunal supérieur fédéral a jugé inconstitutionnel la pratique du « budget secret ». Le budget secret, c’était un mécanisme mis en place sous le président Jair Bolsonaro qui consistaient à donner aux parlementaires le pouvoir de dicter au gouvernement certaines dépenses, sans passer par un vote au Parlement. Les élus en profitaient surtout pour initier des projets dans leur circonscription afin de favoriser leur réélection. La décision du Tribunal supérieur fédéral d’interdire cette pratique est une bonne nouvelle pour Lula, estime l’hebdomadaire Carta Capital. Elle évite au président élu, hostile au budget secret, de longues tractations avec le Congrès après son investiture prévue le 1 janvier 2023.

