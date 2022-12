À la Une: visite du président ukrainien aux États-Unis

Revue de presse des Amériques

En une, le New York Times qualifie en la visite de Volodymyr Zelensky, ce mercredi 21 décembre, aux États-Unis, d’« audacieuse » : « ce sera la première fois que le président quitte son pays depuis l’invasion russe en février », explique le journal en pages intérieures, et « sa première apparition internationale », note le Washington Post.

Volodymyr Zelensky « rencontrera Joe Biden et s’adressera au Congrès », liste USA Today. L'objectif est de « montrer que les États-Unis seront aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra ». De fait, lorsque le président Biden le recevra « à la Maison Blanche pour un long entretien bilatéral » note The Hill, il annoncera une nouvelle aide à la sécurité de 1,85 milliard de dollars. Cela inclut « une batterie de missiles patriotes pour aider l’Ukraine à se défendre contre les attaques russes de ses infrastructures », souligne le Washington Post. Des missiles qui peuvent « détruire les missiles balistiques russes, contrairement à toutes les autres armes fournies par l’Occident », complète le New York Times. Pour autant, selon Politico, Volodymyr Zelensky et son équipe devrait demander à nouveau des missiles longue distance, mais les responsables américains ne sont pas prêts à les fournir – de peur que Vladimir Poutine, s’estimant provoqué, n’utilise des armes encore plus meurtrières en Ukraine.

Crise diplomatique Pérou-Mexique

« L’ambassadeur du Mexique au Pérou Pablo Monroy a été déclaré persona non grata », titre Peru21. « Une décision prise à cause des propos tenus par le président mexicain Manuel Lopez Obrador », sur la mise en prison de son homologue péruvien et l’imposition de l’état d’urgence, précise La Republica. Des propos qualifiés par la ministre des Affaires étrangères Ana Gervasi Diaz d’« ingérence dans nos affaires internes, qui par là même viole le principe de non-intervention ». D’où cette expulsion, qualifiée de « sans fondement et répréhensible » par le ministre des Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard, repris dans le journal mexicain El Universal : « la conduite de notre ambassadeur a été conforme à la loi et au principe de non-intervention ». Les relations entre les deux pays avaient commencé à se tendre lors de l'arrestation du président Castillo alors qu'il tentait de se réfugier dans l'ambassade du Mexique à Lima.

Et c’est pour le Mexique que sa famille a décollé cette nuit : sa femme Lilian Paredes et ses deux enfants ont décollé à 1h40 du matin de l’aéroport international de Lima, indique La Jornada, dans le même avion que l’ambassadeur Pablo Monroy, direction Mexico. Avant cela, ils étaient réfugiés dans son ambassade, indique La Razon, qui parle d’un « asile politique illégal » octroyé par Andres Manuel Lopez Obrador. Le journal cite un député affirmant que, puisque l’ex-première dame est poursuivie pour corruption, le président mexicain ne peut lui octroyer l’asile politique. Pour autant, le gouvernement péruvien lui a bien donné un sauf-conduit, ainsi qu’à ses deux enfants, pour qu’elle puisse quitter le pays, note Peru21, « conformément à la Convention de Caracas de 1954 », a expliqué mardi soir la ministre des Affaires étrangères péruvienne.

En Argentine, une foule trop grande pour célébrer l’Albiceleste

Cinq millions de supporters étaient descendus dans la rue, explique El Hincha, pour offrir un « accueil glorieux à Messi et aux champions du monde » de football, écrit Los Andes. La photo la plus impressionnante est en Une de La Nacion, pour plus d’effet le journal n’a même pas mis de titre : une foule gigantesque de supporters, serrés les uns contre les autres et perdue au milieu une voiture, elle-même noyée par la foule. El Ancasti parle d’un « effondrement de la sécurité » : « une multitude s’est réunie pour suivre la caravane des footballeurs, qui a dû interrompre de manière abrupte son voyage pour être exfiltrée en hélicoptère ». « Ferveur et chaos en un jour historique », résume, toujours en une, La Voz.

Chiqui Tapia, le président de l’association argentine de football, a regretté au nom de l’Albiceleste qu’elle n’ait pu rejoindre l’Obélisque – le monument choisi comme point d’arrivée pour l’équipe (au lieu du Palais présidentiel, évitée pour ne pas politiser l’évènement, écrit El Hincha). À l’Obélisque, il y a eu des incidents, rapporte La Nacion : des policiers blessés, des supporters arrêtés, des jets de pierres. Bref, une journée pleine de frustrations politiques pour le gouvernement et le président Alberto Fernandez, écrit le journal : entre l’absence des joueurs au balcon de la Casa Rosada, et la fête populaire qui a viré au débordement.

Le Canada sanctionne deux ex-ministres en Haïti

Deux anciens ministres – celui de la Justice, Berto Dorcé, et celui de l’Intérieur et des collectivités territoriales, Liszt Quitel, viennent d’être sanctionnés par le Canada pour corruption, écrit Alter Presse. Tous les avoirs qu’ils peuvent détenir au Canada sont gelés. Toronto avait déjà sanctionné huit personnalités politiques, écrit le site d’information. Le National rappelle de son côté que Berto Dorcé et Liszt Quitel avaient déjà été accusés de trafic de cocaïne ou d’enlèvement. « Malgré ces scandales », les deux hommes, souligne le journal, « n’ont jamais été indexés par la justice haïtienne et ont poursuivi leur carrière politique jusqu’à ce qu’ils aient été interdits de voyage par les États-Unis en octobre dernier ». Ils ont par la suite démissionné du gouvernement d’Ariel Henri.

« Au plan juridique », écrit Le Nouvelliste, « l’idéal serait – et Haïti y gagnerait – que l’on aille, après les sanctions, dans des procédures judiciaires pour déboucher sur des condamnations ou des acquittements. » Par ailleurs, « si les sanctions ont eu l’effet d’un séisme au sein de la classe politique et du secteur privé, ce serait naïf de crier victoire. Les mafieux savent faire le dos rond ». Et le journaliste d’appeler à « un vrai mouvement populaire, non anarchiste, mais progressiste, épris des idéaux de justice sociale, de lutte effective contre la corruption, pour damer le pion au mafieux dans les urnes ».

