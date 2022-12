L'incertitude de milliers de migrants coincés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis

Des milliers de migrants se concentrent ces jours-ci à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, attirés par la décision de Washington d'annuler les expulsions immédiates pour des raisons sanitaires, une mesure en vigueur depuis deux ans en raison du Covid-19.

Avec notre correspondante à Mexico, Emmanuelle Steels

Plusieurs milliers de migrants se concentrent côté mexicain, à la frontière avec les États-Unis, attirés par la décision de Washington d'annuler les expulsions immédiates pour des raisons sanitaires liées au Covid-19, instaurées en mars 2020 par Donald Trump. Mais la décision a été suspendue par la Cour suprême américaine, ce qui pourrait prolonger la fermeture officielle de la frontière.

Derrière des rouleaux de fil barbelé, les militaires attendent les migrants côté américain. Depuis quelques jours, plusieurs villes frontalières ont décrété l’état d’urgence et elles se préparent à des arrivées massives alors que des dizaines de milliers de migrants se concentraient côté mexicain, dans l’attente de ce mercredi 21 décembre 2022, pour pouvoir traverser.

Deux millions et demi de migrants expulsés

En effet, cette date devait marquer la fin des expulsions expéditives de la part des autorités américaines, celles qui sont en vigueur depuis presque trois ans. Au total, deux millions et demi de migrants ont été expulsés dès leur entrée aux États-Unis, sans avoir la possibilité de demander l’asile. Mais la Cour suprême américaine a pulvérisé les espoirs de ces migrants mexicains, vénézuéliens et centraméricains, en prolongeant l’autorisation des expulsions expéditives. Celles-ci ne seront pas suspendues aujourd’hui et ceux qui sont massés à la frontière sont condamnés à l’incertitude. Ils campent dans les rues des villes mexicaines, alors que les refuges pour migrants sont saturés.

Ils sont de plus en plus nombreux à envisager une traversée illégale, prêts à courir des risques de plus en plus grands pour atteindre les États-Unis. En 2022, plus de 850 migrants sont morts en essayant de franchir la frontière. Des villes frontalières côté américain ont déclaré l'état d'urgence face au nombre croissant de traversées illégales et les militaires sont déployés en certains points stratégiques pour empêcher les migrants de passer.

Cette année, les autorités US ont intercepté sur la frontière plus de 2,8 millions de migrants, en majorité mexicains, centraméricains et vénézuéliens, un chiffre écrasant par rapport aux années précédentes.

