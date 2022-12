Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé aux États-Unis pour rencontrer Joe Biden

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n’a pas quitté son pays depuis l’invasion par la Russie, est reçu ce mercredi à la Maison Blanche par Joe Biden. Il doit ensuite s’adresser au Congrès américain.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a atterri mercredi 21 décembre aux États-Unis, a annoncé la Maison Blanche, où le dirigeant sera reçu par Joe Biden. Il s'agit de son premier déplacement international depuis l'invasion de son pays par la Russie le 24 février.

Cela fait 300 jours que la Russie a envahi l’Ukraine et 300 jours que les États-Unis soutiennent l’Ukraine aussi bien économiquement que militairement, souligne notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin. Cette première rencontre entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre est destinée à démontrer la force de ce soutien. Un soutien pas uniquement verbal, mais aussi et surtout matériel. Une nouvelle tranche d’aide militaire de presque 2 milliards de dollars est annoncée. Elle va comprendre un nouveau type d’arme : une batterie de missiles Patriot. Il s’agit de missiles antimissiles à longue portée pour aider l’Ukraine à résister aux bombardements, qualifiés de barbares à Washington, contre les infrastructures énergétiques du pays, destinés à plonger la population ukrainienne dans le froid et dans le noir pendant l’hiver.

Zelensky doit prendre la parole au Congrès

À l’issue d’un entretien bilatéral en début d’après-midi, les deux chefs d’états tiendront une conférence de presse commune. Volodymyr Zelensky s’adressera ensuite au Congrès. Ce n’est pas un hasard. Les sénateurs et les représentants discutent en cette fin d’année d’une nouvelle ligne de crédit en faveur de l’Ukraine de plus de 45 milliards de dollars. Des élus de la future majorité républicaine de la Chambre des représentants ont déjà dit qu’il n’y aurait plus de chèque en blanc. C’est pour leur demander de continuer à soutenir l’Ukraine que Volodymyr Zelensky va s’adresser directement à eux.

Les États-Unis, de loin les premiers donateurs à Kiev, ont déjà fourni selon des évaluations d'experts près de 50 milliards de dollars d'aide au pays en guerre, dont 20 milliards en armements et assistance militaire.

