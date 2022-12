Pérou: le Congrès vote l'organisation d'élection générales anticipées en 2024

L'épouse et les deux enfants mineurs de Pedro Castillo se trouvent depuis mardi matin à l'ambassade du Mexique à Lima et y ont obtenu « l'asile diplomatique », comme l'avait confirmé auparavant le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard.



Le gouvernement péruvien, qui a perçu le soutien du président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador à Pedro Castillo comme une « ingérence », a déclaré mardi persona non grata l'ambassadeur mexicain à Lima, Pablo Monroy, et lui a donné « 72 heures pour quitter » le pays andin.

Mexico a réagi dans la foulée avec un communiqué officiel en rappelant son ambassadeur « afin de préserver sa sécurité et son intégrité physique », tout en assurant que sa représentation diplomatique continuerait à fonctionner normalement, et en disant « croire fermement au dialogue ». Marcelo Ebrard a estimé ensuite sur Twitter que la décision péruvienne était « infondée et condamnable ». « La conduite de notre ambassadeur a été conforme à la loi et au principe de non-intervention. Le Mexique ne changera pas de position », a-t-il ajouté.

Fin 2021, le président mexicain avait soutenu son homologue péruvien en critiquant les tentatives du Congrès de le démettre de ses fonctions. Andrés Manuel Lopez Obrador, conjointement à d'autres dirigeants de gauche d'Amérique latine (Argentine, Bolivie et Colombie), avait réitéré son soutien à Pedro Castillo le 7 décembre dernier après le coup d'État manqué.

(Avec AFP)