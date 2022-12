À la Une: Volodymyr Zelensky reçu par Joe Biden et le Congrès

Revue de presse des Amériques

Le drapeau ukrainien brandi par la cheffe de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et la vice-présidente Kamala Harris au Congrès, c’est l’image – ô combien symbolique –, à la Une du New York Times. « Zelensky demande plus d’aide », titre le Wall Street Journal. Selon USA Today, le président ukrainien est venu pour s’assurer que les États-Unis maintiennent le soutien en faveur de son pays. « La visite était importante pour les deux hommes », souligne le Washington Post. « Elle a offert à Zelensky… l'occasion de vanter les réalisations de son gouvernement quant à la résistance à l'agression russe. Il a donné au président Biden l'occasion de réitérer son message “America is back” et sa défense de la démocratie ».

Le site d’information Politico note que même certains Républicains « font l'éloge de Zelensky » mais « ils s'opposent à une aide future » à l’Ukraine. Et Politico de citer un élu de l’Ohio selon lequel les États-Unis devraient se « concentrer sur l'endiguement de la guerre, pas sur son expansion. Accorder plus d’aide à l’Ukraine », explique ce conservateur, « signifierait que Washington est d’accord pour étendre la guerre, ce qui n’est pas le bon message ».

Le New York Times dit avoir identifié le régiment qui a commis des atrocités à Boutcha

La guerre en Ukraine aussi en Une du New York Times, le journal a fait un remarquable travail d’enquête sur le massacre de Boutcha. Une équipe du journal a pu avoir accès à des enregistrements téléphoniques exclusifs, des documents, des entretiens et de milliers d'heures de vidéo. Une enquête exclusive qui révèle selon le journal « comment une unité de parachutistes russes a tué des dizaines de personnes dans une seule rue en mars dernier ».

Juan Guaido lâché par une partie de ses troupes

Au Venezuela, une majorité parmi les opposants au président Maduro demandent la fin du « gouvernement par intérim » de Juan Guaido. C’est en Une du journal 2001. Les députés élus en 2015 estiment que la présidence par intérim n’a pas atteint ses objectifs. Le journal El Nacional a mis en avant la réponse de Juan Guaido. Il refuse d’accepter la demande d’éliminer le gouvernement provisoire. D’après El Nacional, il souhaite le maintenir, sur la base d'une interprétation constitutionnelle, qui considère invalide le mandat de Nicolás Maduro.

Le Congrès brésilien approuve le programme phare « Bolsa familia »

Au Brésil, le président élu peut célébrer un premier succès politique à quelques jours avant son investiture. Le Congrès a approuvé hier un amendement à la Constitution qui autorise le futur gouvernement à dépasser le plafond des dépenses, ce qui lui permet de financer le programme social « Bolsa Familia » pour une durée d'un an. C’était l’une des promesses phares de Lula pendant sa campagne électorale, lit-on en Une de Folha de São Paulo.

Le journal souligne toutefois que Lula doit ce succès au soutien du centre droit. Ce qui inaugure le rapport de force entre le nouveau président et le Congrès, un rapport de force qui n’est pas en faveur de Lula.

L’état de santé de Pelé se dégrade

Autre sujet qui fait les gros titres de la presse brésilienne, c’est l’état de santé de Pelé. Le « roi du football », comme l’appelle la presse, doit passer les fêtes de Noël à l’hôpital. L’établissement a publié un bulletin médical selon lequel l'état de santé de Pelé s’est aggravé. « Il a besoin de soins liés à un dysfonctionnement rénal et cardiaque », écrit le journal Extra. Le site d’information G1 précise que l'ancien joueur de 82 ans est hospitalisé à São Paulo, sans prévision de sortie, pour soigner un cancer et une infection respiratoire.

Haïti : Ariel Henry signe un nouvel accord politique

C’est en une du Nouvelliste : le Premier ministre de facto Ariel Henry a signé un accord politique qui prévoit l'organisation des élections générales en 2023. L’accord a été signé mercredi 21 décembre à l’hôtel Karibe avec des partis politiques, des organisations de la société civile et des membres du secteur privé. Le texte prévoit la mise en place d’un Haut conseil de la transition et d’un Organe de contrôle de l’action gouvernementale.

Selon l’accord, Ariel Henry restera en place jusqu’au 7 février 2024. Les signataires soutiennent la demande d’une intervention internationale pour lutter contre l’insécurité et préparer le terrain à l’organisation des élections.

