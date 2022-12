Les États-Unis face à une violente tempête à l'approche de Noël

Les températures ont chuté et les Américains font face à de violentes chutes de neige et au blizzard, comme sur cette route à North Liberty, en Iowa, le jeudi 22 décembre.

Les effets d'une tempête glaciale comme on n'en voit « qu'une fois par génération » se font ressentir, depuis ce jeudi 22 décembre, dans une grande partie des États-Unis. Les autorités appellent à la vigilance alors que des milliers d'Américains s'apprêtent à voyager pour Noël.

Des images frappantes de blizzard, des chutes de neige impressionnantes, des avions cloués au sol… Du nord du pays jusqu’au Texas, au sud, les Américains vont passer Noël dans un froid glacial. Des températures extrêmement basses doivent perdurer tout le long du week-end de Noël. D’après le service de météo national, le National Weather Service (NWS), la puissance de cette vague de froid fait dire qu’il s’agit d’une « tempête ne survenant qu’une fois par génération ».

Le Midwest et la région des Grands Lacs (vers Chicago) font partie des zones les plus touchées par cette violente tempête, où les températures pourraient atteindre jusqu'à -55°C. Les bourrasques polaires vont souffler jusqu'à 80 km/h et risquent de provoquer de possibles chutes d'arbres et des coupures d'électricité.

Alors, le président américain, Joe Biden, l'a exhorté : « S'il vous plaît, prenez cette tempête extrêmement au sérieux ». « J'encourage tout le monde (...) à écouter les mises en garde au niveau local », a-t-il ajouté. Plusieurs États ont déjà déclaré l'état d'urgence, comme l'Oklahoma, le Kentucky, la Géorgie ou la Caroline du Nord.

Routes fermées et vols annulés

Les autorités ont averti : les conditions sont extrêmement dangereuses pour se déplacer. Or, des millions d'Américains doivent prendre la route ou se rendre à l’aéroport pour les fêtes de fin d'année. Mais les routes sont recouvertes de neige à travers le pays. De nombreux accidents ont déjà été signalés, notamment à cause de la visibilité zéro due au blizzard. L'I-90, une autoroute majeure traversant le nord du pays, a dû être fermée dans l'État du Dakota du Sud et les autorités ont prévenu qu'elle ne rouvrirait pas avant ce vendredi 23 décembre.

Jeudi 22 décembre, plus de 5 500 vols ont été annulés et 24 000 ont été retardés, selon le site de suivi de vols FlightAware.

Le Canada aussi touché

Le Canada aussi s’attend à « des températures anormalement basses pour la saison » ainsi qu'à de fortes chutes de neige et à de possibles pluies verglaçantes dans certaines régions.

Alors les autorités ont par exemple encouragé des habitants du Québec à « préparer des plans d'urgence et à se munir de trousses contenant de l'eau potable, de la nourriture, des médicaments, une trousse de premiers soins et une lampe de poche ».

