A la Une: aux États-Unis, parution du rapport de la commission d’enquête sur l’attaque du Capitole

« Un rapport de plus de 800 pages, la culmination des 18 mois d’enquête du comité », écrit le Washington Post, et une recommandation phare : « Donald Trump ne devrait plus jamais exercer de fonctions ». Car, titre le New York Times, le rapport « place la responsabilité de l’émeute du Capitole sur “un seul homme” », « décrivant en détail ce qu’il appelle le “plan en plusieurs parties” de Donald Trump pour annuler l’élection de 2020 », et soulignant que « sans lui, aucun des évènements du 6-Janvier ne se serait passé ». Le rapport, écrit le New York Times, détaille aussi « très précisément le casting de lieutenants qui ont secondé » l’ex-président : son dernier chef de cabinet Mark Meadows, ses avocats dont Rudolph Giuliani, tous « considéré comme de potentiels “co-conspirateurs” ».

Une « alliance tacite »

Le rapport s’intéresse aussi à ce que Politico appelle « l’alliance tacite » entre les alliés de Trump et les groupes d’extrême droite, qui étaient « à l’avant-garde du siège » du 6-Janvier. L’attaque est souvent qualifiée d’émeute, souligne le rapport, « ce qui est en partie vrai, mais le fait est aussi que les extrémistes, les conspirationnistes et d’autres étaient prêts à combattre. C’était une insurrection ». Et ce qui domine ce « volumineux rapport », écrit le site d’information, c’est l’interaction entre « le monde de Trump et les réseaux d’extrême droite ».

De son côté,The Hill se penche sur les 11 réformes que propose le texte pour « sauvegarder la démocratie » : empêcher Donald Trump d’avoir de nouvelles responsabilités publiques, mais aussi encadrer de manière plus serrée de la police du Capitole, débordée par l’attaque. Et protéger les agents électoraux, qui ont expliqué que leurs vies ont été menacées après les mensonges de Donald Trump – qui les avait accusés d’avoir falsifié les élections.

16 nouveaux ministres pour le Brésil

Le trombinoscope est en Une de Correio Braziliense, qui titre : « Lula donne un visage au ministère, mais les alliés attendent ». De fait, explique Estado de Minas, « le président élu a consolidé hier les espaces du Parti des travailleurs et des partis de gauche qui étaient ses alliés au premier tour. Il reste maintenant à annoncer les ministres qui donneront au gouvernement une coloration de centre gauche », intégrant ceux qui l’ont soutenu au second tour. Il reste encore treize ministres à trouver pour lundi ou mardi, a précisé Lula. Si cela prend du temps – l’investiture du nouveau président est dans dix jours, c’est à cause, selon Estadão de São Paulo, « des affrontements politiques ». Or, insiste Estado de Minas, « un gouvernement comptant 37 ministères ne peut réussir qu’avec beaucoup de coopération et une bonne coordination, car la plupart des grands problèmes du pays nécessitent des solutions interdisciplinaires ».

Diversité ?

« Les activistes saluent la diversité des ministères de Lula », souligne Folha de São Paulo, avec les nominations de « six femmes, dont trois sont noires, et de quatre autres hommes noirs » : « une présence de femmes et de Noirs déjà bien supérieure à l’ensemble des nominations de Jair Bolsonaro », son prédécesseur. Par contre, activistes et politiciens demandent qu’ils disposent de budgets adéquats pour ne pas devenir des « figurants de la diversité ».

De toute façon, pour l’éditorialiste de Estadao de São Paulo, c’est zéro pointé : « Lula a eu l’occasion d’assembler un ministère pluriel, et il l’a rejetée. Il a frustré ceux qui attendaient une diversité, non seulement de genre et de race, mais aussi d’idées », alors que, au second tour, il avait « reçu le soutien de divers courants de pensée politique, économique et partisan ».

Des Rafale en Colombie ?

En Colombie, le gouvernement de Gustavo Petro pourrait acheter des avions de chasse français Rafale, pour remplacer ses chasseurs israéliens Kfir – eux-mêmes basés sur le Mirage 5, là encore de l’avionneur français Dassault. Ce renouvellement de la flotte colombienne, précise El Tiempo, tous les experts en sécurité sont d’accord dessus - maintenant, c'est le cas du gouvernement alors que, glisse le journal, le président Petro l’avait repoussé lorsqu’il était encore sénateur et candidat à la présidentielle.

Les 16 avions coûtent 15 milliards de dollars, écrit El Colombiano. « Pour alléger le coût politique de cette décision, avec l’augmentation de l’inflation et la menace d’une récession économique globale, le ministre de la Défense Ivan Velasquez a insisté sur le fait qu’on en était juste aux débuts d’une éventuelle négociation future », rapporte le journal. De fait, selon les spécialistes interrogés par El Tiempo, cette nouvelle pourrait générer « une fracture dans la coalition du Pacte historique, qui s’est toujours opposée aux grands achats de matériel militaire ».

Ainsi, le président du Sénat, un des hommes clés du Pacte, a déjà réagi : « Les jeunes sont descendus dans la rue non pas pour des avions de guerre, mais pour la justice et l’inclusion sociale ». Le journal note aussi que si l’achat se confirme, il faudra « un effort supplémentaire de la diplomatie colombienne vers les États-Unis, principal partenaire économique et sécuritaire du pays, qui de plus insiste pour rester dans la course pour le plus gros contrat de l’histoire de la défense en Colombie ».

En Haïti, insécurité et déménagement en province

En Haïti, la presse revient sur la réunion spéciale du Conseil de sécurité de l’ONU mercredi, pendant laquelle plusieurs membres « ont renouvelé leur appel à l’envoi d’une forte internationale pour appuyer la Police nationale d’Haïti dans la lutte contre les gangs armés », écrit Alter Presse. La vice-secrétaire de l’ONU Amina J. Mohammed a ainsi appelé les pays ayant la capacité de prendre en considération la demande du gouvernement haïtien d’envoyer cette force armée, rapporte Le Nouvelliste.

Aybopost consacre de son côté un article aux « nombreux professionnels » fuyant l’insécurité à Port-au-Prince en s’installant en province. La ville des Cayes subit ainsi « une énorme explosion démographique » selon le journal, qui souligne que « cette pression démographique vers certaines villes nécessite un besoin de logement ». Du coup, en l’absence de plan d’urbanisme, « des constructions s’érigent à tout va ». Un urbaniste interrogé par le journal souligne la fragilité des Cayes en termes d’inondations…

