États-Unis: Noël bouleversé par une tempête hivernale pour des millions d'Américains

Des annulations de vols en cascade



La fin de l’année est l'une des périodes de l'année les plus importantes pour le trafic aérien aux États-Unis. 54 millions de personnes devaient prendre l'avion d'ici au 3 janvier. L'agence américaine chargée de l'aviation civile, la FAA a imposé les annulations de vols, le temps de déneiger les infrastructures, et que les tempêtes passent.



5 700 vols ont été annulés rien que vendredi donc ce samedi, on prévoit déjà l'annulation de plus de 1 000 vols. Et on recense plus de 20 000 reports ces deux derniers jours d'après le site spécialisé « Flight Aware ». C'est la tuile pour les compagnies aériennes américaines. Après deux années éprouvantes marquées par le Covid-19, elles avaient repris espoir avec la période de Thanksgiving le mois dernier.



Désormais, elles se sont mises en mode de gestion de crise. Elles essayent de minimiser les perturbations et de rassurer aussi les voyageurs frustrés. Southwest, American et Delta entre autres ont commencé à proposer des avoirs à leurs clients afin qu'ils puissent voyager plus tard. Mais outre-Atlantique, on redoute que la plupart des compagnies ne se montrent pas généreuses. Car ces tempêtes ne sont que le dernier épisode d'une série de crises à gérer pour elles, après la pandémie et le manque de personnel, entre autres.