À la Une: le Texas envoie plus de 100 migrants devant la résidence de Kamala Harris

REVUE DE PRESSE DES AMÉRIQUES

Publicité Lire la suite

130 migrants ont été déposés devant la résidence de la vice-présidente américaine, Kamala Harris, à Washington. « Trois bus en provenance du Texas ont transporté ces migrants, dont certains vêtus de t-shirts, dans la capitale américaine, alors qu'en cette nuit de Noël le thermomètre y affichait -10 degrés », rapporte le Los Angeles Times . « Ces 130 personnes échouées devant la maison de Kamala Harris ont été prises en charge par des organisations caritatives dépêchées en urgence sur place. Les autorités du Texas n'ont pas confirmé leur implication, poursuit le quotidien, mais ce transfert s'inscrit dans une série d'autres actions des gouverneurs républicains des États frontaliers qui entendent ainsi protester contre la politique migratoire de l'administration Biden. »

Les démocrates sont vent debout et accusent directement le gouverneur républicain du Texas, écrit The Hill . « Greg Abbot a abandonné des enfants sur le bord de la route par des températures inférieures à zéro la nuit de Noël », s'insurge la Maison Blanche. Un comportement « criminel », fustige l'élu démocrate à la Chambre, Richie Torres. Et son collège Joaquin Castro s'exclame sur Twitter : « Être un homme sans cœur ne fera pas de vous le prochain président républicain des États-Unis, Monsieur Abbot ».

Brésil: attentat déjoué à l’aéroport de Brasília avant l'investiture de Lula

La capitale brésilienne a échappé de peu à un attentat. George Washington de Oliveira Sousa, propriétaire d'une station-service dans l'État de Pará et âgé de 54 ans, « avait placé des explosifs dans un camion-citerne près de l'aéroport international », explique O Globo . Le chauffeur du camion avait remarqué l'engin et alerté la police. Les forces de l'ordre ont arrêté Oliveira Sousa dans un appartement qu'il louait depuis le second tour de la présidentielle. Les policiers « y ont trouvé des explosifs, des armes de gros calibres et des munitions ».

Le suspect a déclaré « avoir voulu créer du chaos pour provoquer une intervention de l'armée et empêcher ainsi le retour du communisme au pouvoir », en référence à l'investiture du président élu de gauche, Lula da Silva, écrit Correio Braziliense . De quoi alarmer l'équipe de transition qui a ordonné l'arrestation d'une vingtaine de sympathisants de Jair Bolsonaro, rapporte de son côté la Folha de São Paulo. Les proches du nouveau président accusent certains membres de l'armée de « connivence avec des extrémistes anti-démocratiques. Depuis la défaite de leur champion, les Bolsonaristes campent en effet devant les casernes brésiliennes ».

Lutte contre le crime organisé au Salvador

En ce week-end de Noël, le président controversé Nayib Bukele a envoyé plus de 2 000 soldats et policiers pour boucler deux quartiers de la capitale. C'est la deuxième opération de ce type en un mois seulement. « Les autorités disent avoir démantelé des entrepôts de drogue, confisqué de l'argent, des armes et arrêté 42 personnes », écrit elsalvador.com. Mais le journal précise que « les avocats dénoncent un "spectacle médiatique" ». Selon eux, « le gouvernement dispose de renseignements suffisants pour viser directement les criminels au lieu de s'attaquer à des municipalités entières ».

Haïti: les opposants critiquent l’accord politique récemment conclu

En Haïti, l'accord politique signé la semaine dernière entre le gouvernement provisoire et certains partis politiques et acteurs de la société civile est loin de faire l'unanimité. Comme il fallait s'y attendre, l'opposition, dont les membres de l'accord concurrent dit « de Montana », accusent le Premier ministre Ariel Henry et les signataires d'« un simple partage de pouvoir au détriment de la population défavorisée » au lieu de chercher « un compromis véritablement inclusif », rapporte Le National .

Le Nouvelliste , de son côté, est visiblement exaspéré : « L’opposition comme le gouvernement, les hommes d’esprit et d’argent, les gens d’église comme les acteurs de la société civile s’arrangent avec le pire pour ne s’entendre sur rien, depuis des mois », s'insurge notre confrère Frantz Duval. « Le temps passe, les conditions générales se détériorent ; et la communauté internationale, armée de ses sanctions, joue au faiseur de roi. Elle impose, suggère, tolère, écarte qui elle veut. Ces dernières années, les pires dirigeants haïtiens ont eu le soutien de toutes les ambassades accréditées en Haïti et de toutes les missions des Nations unies déployées dans le pays », rappelle l'éditorialiste qui estime que « changer de logiciel passe par la reconnaissance des erreurs du passé ». Et Frantz Duval de conclure : « Tout va si mal en Haïti qu’il y reste beaucoup de place pour le beau, le bon et le bien. Soyons chacun ouvrier de la bonne cause en 2023 pour sortir le pays et chacun de nous du cercle de l’échec ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne