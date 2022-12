Le député républicain George Santos admet avoir menti sur son CV et son parcours

C’est une histoire qui risque de peser sur la nouvelle majorité républicaine de la Chambre des représentants. Georges Santos, l’un des membres fraîchement élu, est au cœur d’un scandale. Il a admis lundi 26 décembre avoir menti sur tout son CV et son histoire.

George Santos a finalement confirmé la véracité de certaines informations révélées par la presse américaine ces dernières semaines. Le député républicain élu lors des élections de mi-mandat de novembre 2022 l'a admis ce lundi 26 décembre : il a bien menti et forgé certains éléments de son CV.

Dans deux interviews distinctes accordées au New York Post et à WABC Radio, l'élu de New York a reconnu avoir fabriqué certains aspects de son parcours personnel et professionnel. « Je ne suis pas un criminel. Ni ici, ni à l’étranger, ni dans aucune juridiction du monde. Je n’ai commis aucun crime », a-t-il déclaré que WABC Radio. « Je ne vais pas faire d’excuses pour ceci, mais beaucoup de personnes exagèrent leur CV, ou le modifient un petit peu. Je ne dis pas que je ne suis pas coupable de ça », s’est-il justifié.

Mensonges sur sa carrière et ses diplômes

L’élu disait avoir gravi les échelons à Wall Street pour devenir un investisseur à succès. Il raconte être passé par Goldman Sachs et CitiGroup. Mais aucune de ces sociétés n’a de traces de lui chez elles. Ce lundi, George Santos a finalement avoué n'avoir jamais travaillé directement pour ces firmes, mais plutôt de façon indirecte via sa propre entreprise, Link Bridge. Il s'est excusé auprès du New York Post de son « pauvre choix de mots » pour avoir insinué qu'il aurait travaillé pour ces deux sociétés.

Pas de traces non plus à l’université publique où il dit avoir fait ses classes. Et pour cause, il n'a effectivement reçu aucun diplôme d’une institution de l’enseignement supérieur, d'après ses aveux au média américain. « Je suis embarrassé et désolé d’avoir embelli mon CV. J’assume les conséquences… Nous faisons tous des choses stupides dans la vie. »

Au-delà de son CV, chaque détail de sa biographie, qui incarnait la quintessence du rêve américain, est remise en question. S’il est bien le fils d’immigrés brésiliens, il n’existe aucune preuve de grands-parents maternels juifs, qui auraient fui les persécutions en Ukraine.

« Je n’ai jamais prétendu être juif. Je suis catholique. C’est parce que ma mère a appris que ma famille maternelle avait un passé juif que j’ai moi-même dit que j’étais juif », s’est-il expliqué. Pourtant, George Santos s'affichait bien aux côtés du syndicat juif, le Jewish News Syndicate, en novembre, où il s'est dit « très fier » de son « héritage juif ».

Une « blague récurrente » chez les républicains

Selon le New York Post et des sources au sein du groupe républicain à la Chambre des représentants, certains députés républicains étaient au courant des incohérences et des raccourcis présents dans le CV leur collègue, au point que le sujet est devenu une « blague récurrente ».

Malgré le scandale, pas question pour George Santos de démissionner comme le réclament ses adversaires démocrates. L'élu de 34 ans entend bien servir au Congrès à partir du 3 janvier 2023 et rejoindre la majorité républicaine à la Chambre. « Cette controverse ne va pas me dissuader de suivre un bon processus législatif. Je serai efficace, je serai bon », a-t-il assuré.

Il pourrait pourtant être passible de poursuites si sa déclaration financière, douteuse, elle aussi, se révélait mensongère. Quant au parti républicain, pour qui ces sièges remportés dans l'État progressiste de New York étaient une victoire, il est pour l'instant resté silencieux.

