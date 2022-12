À la Une: arrestation de Luis Fernando Camacho, figure de l’opposition en Bolivie

REVUE DE PRESSE DES AMÉRIQUES

En Bolivie, le gouverneur de Santa Cruz, l’élu de droite Luis Fernando Camacho, a été « forcé de descendre de son véhicule » par des membres cagoulés des forces de l’ordre mercredi 28 décembre, alors qu'il était sur le point d'arriver chez lui, rapporte Los Tiempos. La bête noire du président de gauche, Luis Arce, a ensuite été transférée en hélicoptère « à la base aérienne militaire d'El Alto, d'où il a été emmené dans les installations de la Force spéciale de lutte contre la criminalité à La Paz », la capitale. Le tout en seulement cinq heures, comme le note La Razon.

« La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre », poursuit le journal bolivien. Des proches du gouverneur soutiennent que ce dernier a été ligoté et arrêté sous la menace d'une arme. Le mot « kidnapping » a fleuri sur les réseaux sociaux. Il n'en fallait pas moins pour que des manifestations s'organisent. Plusieurs bâtiments publics ont été brûlés, note El Deber. Des partisans de Luis Fernando Camacho se sont même rendus dans les deux aéroports de Santa Cruz. Ils ont « forcé les pilotes et les passagers à descendre pour vérifier si le gouverneur se trouvait dans l'un de ces appareils », détaille La Razon. Les vols nationaux et internationaux ont été suspendus, ce qui « pourrait entraîner des sanctions contre la Bolivie au niveau aéronautique international », soutient ce même quotidien.

Poursuites pour « terrorisme »

Le Bureau du procureur général se défend de tout « enlèvement » ou toute « persécution politique ». Dans un communiqué repris par La Razon, il indique que l'ancien candidat à la présidentielle a été arrêté « conformément à un mandat d'arrêt (...) dans le cadre de l'affaire connue sous le nom de "Coup d'État" ». Cette affaire remonte au renversement du président Evo Morales en novembre 2019, lorsque celui-ci a démissionné, étouffé par des allégations de fraude électorale et des manifestations qui se sont étendues à tout le pays. Luis Fernando Camacho était à la tête de ce mouvement. « Ses pressions ont porté au pouvoir la sénatrice Jeanine Áñez », qui est derrière les barreaux, poursuivie dans la même affaire.

Los Tiempos consacre entièrement sa Une à l'arrestation du leader de l'opposition et souligne que son parti, le Comité civique pro-Santa Cruz, exige sa libération immédiate. Luis Fernando Camacho a « invoqué son droit de garder le silence », précise le quotidien Opinion.

Record d’arrivée de Cubains aux États-Unis

Les Cubains n'ont jamais été aussi nombreux à quitter l'île pour les États-Unis. 270 000 migrants irréguliers venus de Cuba ont été interpellés alors qu'ils tentaient d'entrer aux États-Unis cette année. C'est deux fois plus que lors de l'exode historique des années 1980. 14ymedio fait le portrait d'un de ces candidats cubains à l'exil.Pour le média d'opposition, c'est l'un des visages de l'année 2022. À 29 ans, Rubén Martínez est devenu « un héros pour tous ceux qui cherchent à fuir Cuba », avec son départ plein de panache. Le 21 octobre, ce pilote a tout simplement volé un petit avion Antonov, réussi à contourner la surveillance aérienne de son pays, en volant au ras de l'eau. Il a traversé le détroit de Floride pour finalement se poser dans un aéroport américain. Depuis, le Cubain est détenu dans une prison fédérale ; l'étude de sa demande d'asile est toujours en cours. « S'il est expulsé vers l'île, écrit 14ymedio, il sera sévèrement puni par le régime, qui l'a déjà accusé de piraterie pour le vol de l'avion ».

États-Unis : le scandale Santos gêne les républicains

Aux États-Unis, George Santos, ce tout nouvel élu républicain de New York qui a avoué avoir menti sur une bonne partie de son CV et de sa biographie, fait désormais l’objet d’une enquête préliminaire. Ce scandale « s'immisce dans la bataille pour la présidence » de la Chambre des représentants, titre Politico. Elle va devenir dans quelques jours à majorité républicaine, et le parti se cherche donc un chef. Kevin McCarthy, chef de la minorité jusqu'ici, veut se faire élire. Il a besoin de 218 voix. Pas sûr, si l'on en croit Politico, qu'il choisisse de désavouer George Santos. Il aura « besoin de tous les soutiens » même s’ils proviennent « d'un élu trempé dans un scandale ».

Cafouillage au sein de l’opposition vénézuélienne

Au Venezuela, le gouvernement dit intérimaire avec lequel Juan Guaido a défié le président Nicolas Maduro, après a réélection contestée de ce dernier en 2019, fait face à sa fin probable. Un vote de l'opposition devait se tenir mercredi pour le dissoudre, mais il a finalement été reporté au 3 janvier. La décision a été prise, dit Juan Guaido dans un communiqué, « conformément aux critères » de son conseil d'administration et de plusieurs députés « pour prolonger la discussion afin de parvenir à un accord plus large pour le pays ». Mais comme le pointe Tal Cual, les factions de trois partis d'opposition affirment ne pas avoir été consultées à ce sujet. « Face à ce scénario de désaccord, les acteurs de la société civile (...) ont appelé l'opposition à entamer de toute urgence un processus de dialogue interne », poursuit le média vénézuélien.

Des sous-vêtements jaunes pour le 31 ?

Le média en ligne Efecto Cocuyo s'est promené le long de la grande artère commerciale Sabana Grande, à Caracas. « Peu de magasins avaient de la lingerie jaune » en stock, « peu de tailles et peu de modèles » de caleçons et autres soutiens-gorges sur les étalages. Interrogés par le média vénézuélien, certains passants expliquent ne plus croire en cette tradition censée apporter chance. Mais d'autres rituels perdurent. « L'une des coutumes de fin d'année que je respecte est de me promener dans la maison avec une valise dans l'espoir de voyager l'année prochaine », indique par exemple l'un de ces passants.

Le Venezuela n'est pas le seul pays où il est coutume de porter des vêtements d'une certaine couleur en fin d’année. Même chose au Mexique, en Équateur ou au Pérou. El Comercio revient aujourd'hui sur l'origine de cette tradition. La Republica prodigue même des conseils personnalisés de couleur en fonction de votre signe astrologique…

