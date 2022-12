Au Pérou, les jeunes influenceurs défendent coûte que coûte la langue quechua

Au Pérou, le quechua est parlé par près de 4 millions de Péruviens, soit 13% de la population. Ces dernières années, les initiatives se multiplient pour préserver la langue quechua et ses variantes. Notamment en ligne, sur les réseaux sociaux, où de jeunes influenceurs mettent en valeur cette culture et cette langue millénaire.

« Bonjour les amis, comment allez-vous ? ». Solischa salue d’abord ses 358 000 abonnés en quechua, puis en espagnol. À 24 ans, la jeune influenceuse se filme au sein de sa communauté autochtone, près de Cusco. Dans une vidéo TikTok, elle documente dans le moindre détail la récolte de pommes de terre avec sa famille. « Nous sommes ici avec ma tante Benita ! Buenos dias ! ».

Tout commence en 2019. L’étudiante en anthropologie lance sa page Facebook, elle écrit en quechua, pour pratiquer. Ses fans répondent dans la même langue ou demandent à l'apprendre. Petit à petit, les vidéos de Solischa à une fête de village, avec sa grand-mère en train de tisser, ou avec d'autres communautés font des dizaines de milliers de vues.

« Mon objectif, c’est de faire prendre conscience de l’importance de nos vêtements, notre langue, notre nourriture, notre médecine. Tout ! De nous sentir fiers. Je vois d’autres jeunes en ligne faire comme moi, sans honte, sans peur, montrer leur vie. J’en rêvais depuis petite de voir enfin des gens comme nous représentés sur un écran », confie-t-elle.

Combattre les préjugés

La honte a longtemps accompagné les Péruviens d’origine quechua, victimes de discriminations, considérés comme arriérés. Avec l’exode rural, la part de locuteurs a chuté de 60 à 15% depuis le XXe. Des préjugés toujours bien présents quand Solisha porte la jupe traditionnelle, le gilet de laine et le sombrero en ville.

« Quand je porte la "pollera", la jupe traditionnelle, en ville, on me traite différemment. On m’appelle "señoracha", "ma petite dame", c’est péjoratif. Quand je suis en pantalon, j’ai droit à du "mademoiselle". L’autre fois, j’étais en jupe, j’ai sorti mon portable. Une dame a dit "elle a un portable elle ?" comme si je ne pouvais pas en avoir un ! », s’indigne-t-elle.

Solischa a appris le quechua avec ses parents, même si le plus souvent, les jeunes l’apprennent avec leurs grands-parents.

« La musique a du pouvoir »

Le Quechua s’invite aussi dans les musiques actuelles. Renata Flores, 21 ans, finaliste d’un télécrochet au Pérou, traduit et chante des tubes internationaux. Des productions léchées, des costumes mêlant modernité et tradition, des rythmes de trap… Dans ses titres, Renata Flores s’adresse au grand public en quechua. « Je pense que la musique a du pouvoir. Je m’inspire de Nina Simone, son combat. Je pense que la musique peut montrer qu’il existe des solutions pour aider les communautés indigènes à acquérir plus de droits pour les communautés indigènes quechua », espère-t-elle.

Certains spécialistes critiquent son niveau de langue jugé trop faible. Le dernier clip de Renata Flores a tout de même recueilli 9 millions de vues. Il a été financé par la marque de soda nationale, Inka Kola, et sous-titré en 21 langues autochtones.

Pour Solischa, la tiktokeuse, il faut garder un œil critique sur les contenus en quechua. « Je vois de plus en plus de danses traditionnelles sur TikTok. C’est bien, mais ça reste de la distraction. Il faut plus de contenus de valeur. Nous avons besoin de plus d’éducation dans les communautés. Si je peux faire ces vidéos, c’est bien parce que j’ai fait des études. On doit donc être mieux éduqués, pour que les réseaux sociaux nous soient vraiment profitables. »

Ces initiatives en ligne pourraient bien inspirer les locuteurs des 42 autres langues autochtones du Pérou. Plus de la moitié sont menacées d’extinctions.

