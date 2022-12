Venezuela: la décision sur la «présidence intérimaire» de l'opposant Juan Guaidó reportée

L'opposant Juan Guaido lors d'une conférence de presse au quartier général de son parti Voluntad Popular, à Caracas, le 12 août 2022. © Matias Delacroix / AP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L'opposition au président vénézuélien Nicolas Maduro a reporté au 3 janvier, et non plus au jeudi 29 décembre, sa décision concernant la fin ou non du « gouvernement par intérim » de l'opposant Juan Guaidó.