À la Une: le continent américain rend hommage au «Roi» Pelé

Pelé occupe toutes les Unes au Brésil ce vendredi 30 décembre, souvent en pleine page. L’émotion est particulièrement vive à Santos, à quelques dizaines de kilomètres de São Paulo. C’est là que la star du football a fait ses débuts. La ville a décrété non pas trois – comme au niveau national – mais sept jours de deuil. Elle se prépare depuis des mois déjà à cette disparition, écrit Carta Capital. La veille, à l’annonce de la disparition de Pelé, de nombreux habitants sont venus se recueillir devant sa statue dans le centre-ville, recouverte de couronnes de fleurs, raconte Diario do Litoral.

A Tribuna donne la parole à Didi, le barbier de Pelé pendant plus de 60 ans. Ce dernier a fermé les portes de son salon, trop choqué par l'annonce de la mort du champion. Alors oui, pense le journal dans un autre article intitulé « Adieu au roi » : « Les fans fêteront encore de nombreux buts, de nombreux titres. Mais rien ne sera plus comment avant. » Pelé apparait de dos, avec sceptre et couronne dans Extra, ou en noir et blanc, poing victorieux en Une de O Dia. Correio Braziliense préfère afficher un simple profil du joueur légendaire, dessiné au fuseau, accompagné de sa date de naissance et du mot « éternité » en guise de date de décès.

Ailleurs sur le continent, la presse rend également un immense hommage au « Roi » brésilien. La presse mexicaine souligne que la légende de Pelé est passée par le stade Azteca de Mexico, avec ce troisième titre mondial en 1970. La Nacion, en Argentine, ressort une vieille interview dans laquelle le footballeur se dit fan du Racing. Mais selon El Pais, en Colombie, c'est bien le Deportivo Cali que le footballeur brésilien portait dans son cœur, même si cette équipe avait battu le Santos FC en 1971 ! « Pelé a laissé depuis son nom et son talent gravés dans la mémoire des habitants de Cali », conclut le quotidien.

« Pelé, c'était le Brésil et le Brésil, c’était Pelé »

Pour A Tribuna, au Brésil, « Pelé a changé le monde et a rendu les Brésiliens fiers ». Il était « l'ambassadeur du Brésil dans le monde », affirme le New York Times, une « incarnation vivante de son pays » et « une source de fierté pour une nation qui s'est trouvée, en partie, grâce à la magie des pieds d'un enfant prodige de 17 ans ». « Pour un pays qui cherchait encore à se faire une place dans les années d'après-guerre, l'arrivée de Pelé a marqué le passage à l'âge adulte du Brésil », ajoute le quotidien américain. Il note que l’ascension de Pelé correspond à une période de boom économique dans le pays et coïncide avec l'essor de la bossa nova. « La confiance du Brésil est alors à son comble, et en Pelé, la nation a trouvé « O Rei », son roi, un surnom qui restera attaché à Pelé jusqu'à son dernier souffle. »

Un Pelé trop tiède dans ses prises de position politiques ?

Le footballeur essuyait de nombreuses critiques, en revanche, sur son absence d'engagement contre la dictature et le racisme. Le New York Times note que le footballeur star s'est rarement exprimé sur la question. Mais selon certains observateurs interrogés par le quotidien, « sa seule présence en tant que Brésilien noir mondialement reconnu était suffisante ». « Pelé n'était pas Américain, mais pour beaucoup de jeunes footballeurs noirs, cela n'avait pas d'importance. Il était l'un des nôtres », se souvient le chroniqueur Mike Freeman dans USA Today. Il « n'était pas Tiger Woods ou Michael Jordan, qui ont tous deux essentiellement ignoré les questions raciales. Pelé n'était pas non plus Mohamed Ali ou Kareem Abdul-Jabbar, qui abordaient constamment les questions raciales. Pelé était quelque part entre les deux. Il pensait qu'il ne pouvait pas combattre le racisme tout le temps. Il devait choisir ses batailles. »

D’autres regrettent qu’il n’ait pas pris position non plus à une époque où le Brésil était dirigé par une série de dictatures, au cours desquelles les militaires brésiliens ont d’ailleurs cherché à profiter de la popularité du football pour maintenir leur emprise sur le pays. « Un seul mot aurait signifié tellement de choses au Brésil », lance un ancien coéquipier dans le New York Times. Mais le pouvait-il ? « S'attaquer à une dictature, après tout, comportait des risques », reconnaît le quotidien.

Une investiture en plein deuil national

L’autre actualité en provenance du Brésil, éclipsée par la mort de Pelé, est l’annonce de l'équipe gouvernementale de Lula au grand complet : 37 portefeuilles en tout. « Les titulaires des 16 ministères du nouveau gouvernement qui devaient encore être définis » sont désormais connus, écrit Carta Capital. La sénatrice Simone Tebet sera responsable de la Planification et la députée Marina Silva hérite de l’Environnement.

Dimanche 1er janvier, le nouveau président sera investi à Brasilia, en plein deuil national. C'est le lendemain seulement, sur décision de la famille, que le corps de Pelé quittera à l'aube l'hôpital Albert-Einstein de São Paulo. La dépouille du footballeur sera escortée par la police militaire et placée au centre de la pelouse du stade Vila Belmiro, pour une veillée funèbre de 24 heures, là où Pelé avait fait ses débuts, explique O Globo. Le public pourra lui rendre hommage jusqu'à 10 heures, le mardi suivant. Puis, le cercueil sera transporté dans les rues de la ville, notamment devant la maison de la mère de Pelé, avant d'être mis en terre dans la stricte intimité familiale.

