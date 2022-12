États-Unis: les déclarations d’impôts de Donald Trump et de ses proches rendues publiques

Des milliers de pages et de données concernant les impôts de l'ancien président, son épouse et ses enfants ainsi que les entreprises familiales ont été rendues publiques.

Les déclarations d’impôts de Donald Trump viennent d’être rendues publiques aux États-Unis. Elles représentent des milliers de pages et de données concernant les impôts de l'ancien président, son épouse et ses enfants, ainsi que les entreprises familiales. Ce que Donald Trump a essayé de garder secret durant des années.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Les documents rendus publics concernent la période entre 2015 et 2020, soit principalement la période où Donald Trump était à la Maison Blanche. Certains détails avaient déjà fuité, mais ces documents montrent par exemple que l’ancien président a payé un peu plus d’un million de dollars d’impôts durant sa présidence.

Il a payé 750 dollars en 2017 et rien du tout en 2020. Et c’est ce rien du tout qui est intéressant aux yeux des experts. Cela montre que le milliardaire a fait état d’énormes déficits, ce qui est en contradiction avec l’image d’homme d’affaires à succès qu’il met en avant. On apprend aussi qu’alors qu’il avait promis de reverser tous ses salaires de président à des organisations caritatives, il a tout gardé pour lui en 2020.

Les proches de Joe Biden dans le viseur des républicains

L’ancien président a réagi et accuse les démocrates d’abus de pouvoir. Il a prévenu que cela allait « creuser les divisions dans le pays et que cela se retournerait contre eux ». Car on sait qu’avant même la publication de ces documents, certains élus du parti républicain mettaient en garde contre un dangereux précédent.

Comme les républicains vont prendre le contrôle de la chambre des représentants, certains commencent déjà à appeler à des audits des finances de Joe Biden. Mais comme le président démocrate a, lui, déjà rendu publiques ses déclarations, les républicains disent qu’ils pourraient viser ses proches, notamment les affaires de son fils Hunter.

