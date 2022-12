Équateur: saisies record de cocaïne pour un pays devenu une plaque-tournante du trafic

La police de lutte contre les stupéfiants après une saisie de 3 tonnes de cocaïne dans un conteneur de bananes, dans le port de Guayaquil, en Équateur, le 1er avril 2022. AFP - MARCOS PIN

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les saisies de drogue, principalement de cocaïne, sont constantes et considérables en Équateur. En 2021, 210 tonnes furent saisies, et en cette année 2022, le total s'est encore élevé à 196 tonnes. Ces chiffres sont à la fois rassurants et préoccupants, puisqu’ils montrent l’effectivité de la direction anti-drogue, mais également le rôle croissant du pays dans le trafic.