Brésil: Jair Bolsonaro quitte le pays avant de passer le pouvoir à Lula

Rien ne peut justifier ici à Brasilia cette tentative d’attentat terroriste aux abords de l’aéroport, rien ne le justifie. On ne peut pas penser que le 1er janvier est la fin du monde ! Ce n’est pas une question de tout ou rien, non ! Ce n’est pas une affaire de tout ou rien ! Il faut faire preuve d’intelligence, montrer que nous sommes différents des gens de l’autre camp. Nous respectons les lois et la constitution, dieu, patrie et famille. Ce sont des choses qui existent pour toujours. Le Brésil ne va pas faire naufrage. Croyez en vous-mêmes ! On peut perdre des batailles, mais nous n’allons pas perdre la guerre.