Brésil: la cérémonie d'investiture de Lula à la présidence placée sous haute sécurité

Ce dimanche 1er janvier 2023 a lieu l’investiture du président élu Luis Inacio Lula da Silva. Pour l’occasion, les électeurs candidat du parti des travailleurs sont venus de tout le Brésil. Quelque 300 000 personnes sont attendues selon le gouvernement fédéral pour une cérémonie placée sous haute sécurité en raison des craintes de perturbations de la part des soutiens de l'ex-président Bolsonaro.

Publicité Lire la suite

Il y aura d’un côté la cérémonie officielle, qui débutera à 13h45, heure de Brasilia (16h45 TU), avec l’arrivée des chefs d’états étrangers au Sénat. Ensuite, à 14h30, Lula et son vice président, Geraldo Alckmin seront dans la cathédrale métropolitaine de Brasilia. C’est dans ce bijou architectural, dessiné par Oscar Niemeyer, qu’aura lieu la remise de l’écharpe présidentielle, précise notre envoyée spéciale à Brasilia, Sarah Cozzolino.

Intérieur de la «Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida de Brasília», la cathédrale de Brasilia. Leonel Ponce/ Flickr CC

Rappelons que le président sortant, Jair Bolsonaro a quitté vendredi le pays à destination de la Floride, évitant ainsi d'avoir à remettre l'écharpe présidentielle à Lula - dont il n'a pas reconnu la victoire.

Le cortège ira ensuite en direction du Congrès pour la prestation de serment officielle.

En parallèle, il y aura aussi un grand rassemblement populaire, un évènement baptisé « festival du futur », où se retrouveront les électeurs de Lula venus des quatre coins du Brésil pour assister à des concerts toute la journée. Mais, malgré la fête, avec la tentative d’attentat déjouée la semaine dernière, la journée sera sous haute tension.

Sécurité renforcée

Des mesures spéciales ont été prises cette année face aux menaces d’attentats : le port d’arme est interdit à Brasilia jusqu’au 2 janvier. Toutes les forces de l’ordre du district sont mobilisées pour assurer la sécurité de l’événement avec plus de 8 000 agents de sécurité et des contrôles stricts seront faits à l’entrée du festival… Toute une série de mesures qui n’empêchent pas les militants de craindre des débordements.

C'est le cas de Tarcisio et de sa famille. Il a fait seul le voyage à Brasilia mais il doit appeler ses proches plusieurs fois par jour pour les rassurer. « Il y a beaucoup de menaces, beaucoup de pression du côté des soutiens de Jair Bolsonaro. Donc on ne peut pas dire qu’on n’est pas inquiets, on sait qu’il faut qu’on fasse très attention à tout ce qu’il se passe autour de nous. »

Avec ses amis, il a mis en place quelques petites règles de sécurité, comme ne jamais se promener seul dans les rues. Janaina aussi sera très attentive lors du rassemblement populaire. « On va rester très prudent, ne pas aller au milieu de la foule, surtout moi avec mes deux petits enfants. Mais on y va dans la bonne humeur, et avec la certitude que tout va bien se passer, parce qu’on le mérite bien ! »

Alex, lui, refuse de céder à la peur, alors il n’hésite pas à sortir avec le look complet du militant de Lula, tout en rouge. « Nous sommes ici en train d’exercer notre droit, celui d’être dans la capitale de tous les Brésiliens pour un moment historique. On ne va pas se laisser intimider, mais montrer qu’on est ici pour soutenir notre président ! »

► À écouter aussi: Jair Bolsonaro « lègue un Brésil dans un état pitoyable »

Les partisans de Jair Bolsonaro et le président sortant lui-même, ont fait peser sur la transition un climat lourd de défiance, dénonçant une fraude électorale et en appelant à l'armée pour éviter un retour au pouvoir de Lula, dans un climat de vandalisme et de violence.

(et avec agences)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne