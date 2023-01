Brésil: la foule envahit Brasilia, Lula à nouveau investi à la présidence du Brésil

Le président brésilien réélu Lula et son épouse, juste avant la prestation de serment à Brasilia, le 1er janvier 2023.

Plusieurs dizaines de milliers de sympathisants de Lula vêtus de rouge avaient envahi ce dimanche 1er janvier à la mi-journée le centre de Brasilia, quelques heures avant que le chef historique de la gauche ne soit proclamé président du Brésil pour la troisième fois. Le président brésilien réélu s'est offert un bain de foule, parmi ses partisans, avant de prêter serment devant le Parlement. Dans son discours, Lula s'est engagé « à reconstruire le pays, avec le peuple brésilien ».

Publicité Lire la suite

La cérémonie d’investiture de Lula a débuté par une minute de silence en hommage à la légende brésilienne du football, Pelé, et au pape émérite Benoît XVI. Avant que l’hymne brésilien ne retentisse dans l'enceinte du Congrès. Le président brésilien a signé le registre avec un stylo avec valeur sentimentale qui lui a été donné par l'un de ses partisans dans un meeting en 1989 à Piauí longtemps avant son accession au pouvoir, pour qu'il puisse signer le jour de son investiture. Lors de son élection en 2002 et en 2006, il n'avait pas le stylo avec lui. Là, il l'a retrouvé et l'a préféré au stylo mis à sa disposition par le Congrès, « en hommage au peuple de Piauí », a-t-il.

À 77 ans, Luiz Inacio Lula da Silva a été proclamé pour la troisième fois président du grand pays émergent de 215 millions d'habitants, 12 ans après avoir quitté le pouvoir à l'issue de deux mandats (2003-2010). Dans son discours, Lula a largement critiqué le mandat de l'ex-président Jair Bolsonaro, sans jamais le citer. Le président a axé son discours sur la reconquête des droits sociaux et des libertés, pour lui bafoués lors de la présidence de son prédécesseur d'extrême droite.

Jusqu'à 300 000 personnes sont attendues pour cette journée devant allier la pompe, avec des cérémonies réglées au millimètre auxquelles doivent assister 17 chefs d'État, et une fête populaire avec des concerts.

Soleil de plomb

Sous le soleil de plomb de ce début d'été austral, des milliers de Brésiliens, souvent vêtus du rouge emblématique du Parti des travailleurs (PT) de Lula, ont dû patienter dans des files d'attente de centaines de mètres en raison des contrôles de sécurité.

« Olé, olé, olà, Lula, Lula », et « A esplanada é nossa! », « l'esplanade est à nous » criait une foule joyeuse, en référence à l'Esplanade des ministères, au cœur de Brasilia, où Lula prononcera son premier discours de président dans l'après-midi.

Jair Bolsonaro aux États-Unis

Reclus et quasi muet depuis sa défaite d'octobre, Jair Bolsonaro, qui perd son immunité présidentielle, a quitté le Brésil vendredi pour la Floride, au sud des États-Unis. Alors que ses fidèles les plus radicaux veulent empêcher l'accession de Lula au pouvoir et campent toujours devant des casernes du pays, réclamant une intervention militaire, la sécurité a été renforcée.

Toutes les forces de police du district de Brasilia, quelque 8 000 agents, sont mobilisées, ainsi qu'un millier de policiers fédéraux. Le nombre de personnes pouvant assister au discours de Lula devant le palais de Planalto a été limité à 30 000 personnes. Des patrouilles ont lieu à l'aéroport de Brasilia près duquel un engin explosif a été découvert il y a une semaine dans un camion-citerne, posé par un bolsonariste qui voulait « créer le chaos » au Brésil.

(Avec AFP)

►À lire aussi : INVITÉ INTERNATIONAL - Anaïs Fléchet (historienne): au Brésil, «le combat contre la faim sera l'une des priorités de Lula da Silva»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne