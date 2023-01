Haïti: le Premier ministre Ariel Henry promet la tenue d'élections prochainement

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry s'adresse à la nation, à Port-au-Prince, le 7 février 2022 (Image d'illustration). © AP - Odelyn Joseph

Ce dimanche 1er janvier, c’était la fête nationale d’Haïti, mais le pays est très loin de connaître un climat festif. Enlèvements, viols et meurtres commis par les gangs endeuillent quotidiennement les familles. Un an et demi après l’assassinat du président Jovenel Moïse, aucun dirigeant légitime n’est à la tête du pouvoir.