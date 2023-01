Yanick Roy, peintre du ciel québécois de père en fils

Portrait libre

Yanick Roy allume des feux d'artifices depuis petit, dans les traces de son père. L'artificier québécois a gagné son premier Jupiter d'or, un prix international pour les « designer du ciel », à 29 ans. D'autres récompenses ont suivi : depuis, l'entreprise familiale est devenue une référence dans le domaine.

De notre correspondant à Montréal,

Non loin de Montréal, à Saint-Pie, Yanick Roy ouvre la porte de son bureau, un sourire timide et le regard acier. Un chien se précipite à sa suite pour fêter la bienvenue. « Comme mon travail, c'est de peindre le ciel, je l'ai appelé Sky », s'amuse le Québécois, entouré de grandes photographies de feux d'artifices. À 48 ans, Yanick dirige l'une des plus grandes compagnies de spectacle de feu d'artifice du Canada : Royal Pyrotechnie.

Le feu dans le sang

Au milieu des années 1960, Jean-Pierre Roy, le père de Yanick, se rapproche d'un vendeur de feux d'artifices de la ville de Sainte-Hyacinthe, non loin de Saint-Pie. Il y découvre le monde de la pyrotechnie et commence à vendre des pétards importés dans des épiceries du coin. À l'époque, c'était encore artisanal, raconte Yanick : « C'était très différent d'aujourd'hui, il fallait creuser un trou, planter chaque tube, l'allumer manuellement ».

En 1966, son père fonde Feux d'artifices Royal, une compagnie d'importation et de spectacle pyrotechniques. Son fils naîtra huit ans plus tard, le nez dans la poudre noire. Yanick saisit une photographie posée sur son bureau. « Ça, c'est moi, je dois avoir quoi, 8-9 ans. J'ai commencé très jeune à le suivre aux spectacles les week-ends. Je n'allumais pas de feux d'artifices, mon père ne m'aurait jamais laissé faire ça, mais j'aidais à préparer », se souvient fièrement l'artificier.

Yanick Roy n'a jamais cessé d'être passionné par les feux d'artifices. © Léopold Picot / RFI

Rapidement, les feux d'artifices vont prendre une place prépondérante dans sa vie. Yanick passe de plus en plus de temps avec son père, à le suivre dans ses spectacles : « Quand j'ai commencé à rater mes parties de base-ball ou de hockey parce que j'avais des feux d'artifices à faire… mes parents ont vu que la passion était ailleurs que dans le sport ! »

Après son lycée, dans les années 1990, le jeune homme réalise des études préuniversitaires dans le génie électrique. Mais tous les week-ends, il travaille dans de gros événements, notamment au concours international de feux d'artifices de Montréal. « J'aidais les pays à monter leurs spectacles, j'ai pris beaucoup d'expérience avec différents artificiers coréens, français, italiens, portugais. Et j'ai découvert des systèmes de tirs digitaux », s'emballe Yanick.

Digitalisation du métier

Car entre 1966 et 1992, le milieu des feux d'artifices a beaucoup évolué, et l'entreprise doit se mettre à jour. De l'allumage manuel des explosifs, très lent et pas synchronisable, l'industrie passe par l'instantané avec des fils électriques que l'on connecte manuellement à une batterie, puis à un allumage via une console générale, et enfin, à un programme d'ordinateur. « La digitalisation a tout changé, la synchronicité, la vitesse d'allumage… on change complètement de type de spectacle : on passe d'un vélo à une moto. On pouvait allumer quinze feux en même temps, passer de gauche à droite très rapidement, créer des formes ». Le jeune homme convainc son père de prendre le tournant digital.

En 2003, l'entreprise prend son envol grâce à Yanick. Il est le premier Canadien, et l'un des plus jeunes artificiers à emporter un Jupiter d'or des Feux Loto-Québec, l'une des plus grandes compétitions internationales de feux d'artifice, organisée à Montréal. C'est son plus beau souvenir, avec le feu d'artifice organisé pour les 150 ans du Canada, depuis le Parlement d'Ottawa, à côtoyer sur les toits des tireurs d'élites qui veillaient sur le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Depuis, Royal Pyrotechnie a gagné deux autres Jupiter d'or. Yanick a racheté les parts de son père en 2011, et gère une douzaine d'employés à plein temps. Son entreprise distribue sa propre ligne de produits importés d'Italie, du Portugal, ou encore de Chine. Là-bas, ils sont fabriqués artisanalement, à la main, enveloppés dans du papier mâché. Mais pas question pour le Québécois de délaisser son éthique : « On a visité l'usine avec les fournisseurs. Ce sont des magasins d'explosifs, donc le gouvernement veille très strictement au niveau des lois, pour les règlements, les heures. C'est trop risqué pour eux d'engager des jeunes, il faut un vrai savoir-faire. »

« Pyrochef » d'orchestre

L'entreprise tire plus de 300 feux chaque année. Certaines périodes, notamment l'été, les spectacles s'enchaînent nuit après nuit, avec des heures de préparation et de démantèlement. Le sommeil vient à manquer. « Il faut la passion, aimer le moment de gloire, les cinq, dix, quinze secondes, quand tu termines un feu et que tu as toute la foule qui applaudit. Ça vient vraiment te prendre à l'intérieur », s'enflamme Yannick.

Malgré le travail intense, Yanick se garde un exutoire : la direction artistique. Dans le sous-sol de son entreprise, les yeux fermés, il écoute le dernier mix qu'un musicien lui a envoyé. Dans sa tête, les feux d'artifices battent en rythme. « Je mets ensuite tout ça dans un logiciel, qui me permet de noter quel type de feu va être envoyé à quel moment. Il faut que les couleurs, la rapidité de l'explosion, jouent avec les variations de la musique », explique le passionné. Quelques jours plus tard, le programme permettra de peindre en explosion enflammée le ciel québécois. Dans l'ombre, sous les applaudissements, Yanick sera déjà en train de penser au prochain spectacle.

