À la Une: cessez-le-feu entre le gouvernement colombien et les cinq principaux groupes armés et gangs du pays

Revue de presse des Amériques

Le président Gustavo Petro a annoncé le début d'un cessé le feu avec la guérilla de l’ELN, les dissidents des Farcs de la Segunda Marquetalia et de l’état-major central, les anciens paramilitaires d’extrême droite des forces d’autodéfense de la Sierra Nevada et du cartel du Clan del Golfo à partir du 1er janvier.

« 2022 s’est terminé avec l’annonce par le président Gustavo Petro du début d’un cessez-le-feu », écrit El Espectador, « du 1er janvier au 30 juin ». Le journal liste les cinq groupes concernés : la guérilla de l’ELN, les dissidents des Farc de la Segunda Marquetalia et de l’État-major central, les anciens paramilitaires d’extrême droite des forces d’autodéfense de la Sierra Nevada et du cartel du Clan del Golfo. « La paix totale sera une réalité », a promis Gustavo Petro en annonçant la nouvelle sur son compte Twitter, rapporte Semana. La présidence, écrit le journal, affirme avoir lancé ces négociations pour un cessez-le-feu suite aux « demandes réitérées des communautés qui habitent dans les territoires qui subissent ce conflit ». El Tiempo salue l’efficacité de Gustavo Petro, qui a obtenu ce cessez-le-feu « en un temps record, en moins de cinq mois », alors que « cela a pris des années à plusieurs de ses prédécesseurs pour préparer ce genre d’annonces », écrit le journal.

Mais l’opposition critique ce cessez-le-feu : pour l’ancien vice-ministre de la Justice Rafael Nieto Loaiza, repris par El Espectador, « un cessez-le-feu bilatéral sans concentration de troupes favorise l’ELN ». Au contraire, pour le président de Partido Comunes (les anciens Farcs), Rodrigo Londono, il « soulagera les communautés de la Colombie profonde, qui souffrent des horreurs de la guerre ». En attendant, estime El Tiempo, « la mise en place de ces cessez-le-feu, leur vérification et l’obligation de l’État, de garantir qu’il ne se retrouvera pas paralysé et qu’il va continuer de protéger les civils et d’attaquer les narcotrafiquants sont des thèmes de fond sur lesquels le gouvernement n’a pas donné beaucoup de précisions ».

Frontière rouverte entre la Colombie et le Venezuela

Bogota et Caracas ont terminé la réouverture de leur frontière, avec l’inauguration ce dimanche du pont binational Atanasio Girardot - appelé auparavant Tienditas -, précise El Universal. La Patilla rappelle que le pont avait été achevé en 2016, mais jamais inauguré suite à la crise politique entre les deux pays. Ce dimanche, les délégués des deux gouvernements, des journalistes et des piétons ont commencé, tôt le matin, à se rendre sur le pont, écrit El Tiempo. L’ouverture s’est faite à 11h30. L’ambassadeur vénézuélien à Bogota y voit « un succès binational », rapporte Ultimas Noticias, le journal vénézuélien proche du pouvoir.

C’est « un progrès dans la réactivation de l’économie à la frontière », estime El Tiempo, qui rappelle que la frontière avait été officiellement rouverte en septembre dernier. Selon le ministre colombien du Commerce, le commerce binational a déjà triplé par rapport à 2021. Mais certains analystes colombiens interrogés par le journal mettent en garde : « La réduction de la migration vénézuélienne promue par Gustavo Petro ne doit pas se transformer en une invisibilisation de la population vénézuélienne qui est la plus importante en Colombie et qui a vocation à rester dans le pays ».

Derniers adieux des Brésiliens à Pelé

La veillée funèbre a commencé ce lundi à dix heures du matin, elle durera 24 heures, explique le journal Extra ; et ça se passe au centre de la pelouse du stade Vila Belmiro, « le stade qui a vu naître la star et l’a fait découvrir au monde entier », précise Folha de São Paulo. « Le corps du roi du football sera ensuite transporté dans les rues de Santos, en passant par la maison de dona Celeste, la mère de Pelé, jusqu’au cimetière vertical et œcuménique Memorial Necropolis », détaille Extra.

Pelé a choisi le plus haut cimetière du monde pour la « paix spirituelle », explique O Dia. L’enterrement, conclut le journal, « sera limité aux membres de la famille, au son du chant des aras et des perroquets, puisque 90 % de la superficie totale de 40 kilomètres carrés est formé par une réserve indigène et préservée de la forêt Atlantique ».

