Pérou: Pelé, Mbappé, Qatar… le football a inspiré de nouveaux parents en 2022

Comme tous les ans au 1er Janvier, le Registre national de l’identification et de l’état-civil péruvien a publié la liste des prénoms les plus curieux, voire les plus ubuesques, dont certains parents ont affublé leurs enfants.

Comme tous les ans au 1er Janvier, le Registre national de l’identification et de l’état-civil péruvien a publié la liste des prénoms les plus curieux, voire les plus ubuesques, dont certains parents ont affublé leurs enfants. Petit résumé de ce florilège, en commençant par le football qui a de nouveau inspiré de nombreux parents péruviens.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant régional, Éric Samson

Honneur au roi des sports et à son roi : Pelé est désormais le prénom de près de 700 petits Péruviens, et ce en à peine trois jours après sa disparition. On est loin des plus de 30 000 Ronaldo et Cristiano Ronaldo, mais le joueur portugais a eu toute une année pour inspirer.

La Coupe du monde a également eu son petit effet, pas si petit d’ailleurs, avec 267 Messi, 176 Argentina dont on espère qu’ils ont été réservés à des petites filles, et des Dibu, en honneur au gardien argentin. Mais les Péruviens n’ont pas oublié l’équipe de France avec 230 Mbappé et même 86 Antoine Griezman. On s’inquiète en revanche pour les trois bébés nommés Mondial ou celui que l’on connaîtra désormais comme Qatar.

Top Gun à l'affiche aussi

La reine Isabel II n’a pas été oubliée, elle dont le nom et le titre seront portés par 550 petites filles. Son fils, le prince Charles n’a quant à lui inspiré que cinq familles, mais est-ce vraiment une surprise...

Merlina, prénom version espagnole de la série Mercredi Addams, est désormais porté par 250 petites filles. C’est moins que les 733 Maverick mais beaucoup plus que l’unique Bad Bunny ou Elon Musk enregistré par l’état civil. On ne peut que s’en réjouir pour les enfants péruviens.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne