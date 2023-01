Venezuela: la frontière avec la Colombie est désormais complètement rouverte

C'est sous les auspices du Libertador Simón Bolívar que les délégations ministérielles du Venezuela et de la Colombie ont officiellement inauguré et rouvert le pont Coronel Atanasio Girardot qui relie Cucuta en Colombie et Ureña au Venezuela, dimanche 1er janvier 2023.

Le Venezuela et la Colombie ont achevé dimanche 1er janvier la réouverture de leur frontière commune en rétablissant le dernier passage qui était encore fermé, le pont Coronel Atanasio Girardot reliant les villes d'Ureña (Venezuela) et de Cucuta (Colombie).

Publicité Lire la suite

L'ouverture de ce pont international est symbolique car il n'avait jamais été officiellement inauguré. Construit en 2016, il a été bloqué en 2019, côté vénézuélien, en raison des tensions croissantes entre les deux pays.

De gigantesques conteneurs métalliques ont été alors installés par les militaires vénézuéliens. Caracas entendait empêcher ainsi l'arrivée de la nourriture et des médicaments envoyés par les États-Unis en soutien au leader de l'opposition Juan Guaido. Ce dernier avait été reconnu par la Colombie comme « président en charge » du Venezuela, pour avoir remis en cause la réélection qu'il jugeait frauduleuse du chef de l'Etat socialiste Nicolas Maduro. La reconnaissance de M. Guaido par l'ancien président colombien de droite Ivan Duque avait conduit à la fermeture totale des postes frontières aux véhicules.

► À lire aussi : violences aux frontières du Venezuela, l'acheminement de l'aide humanitaire perturbée

L'ouverture d'autres points de passage vers les États vénézuéliens de Zulia, Apure et Amazonas a également été officialisée dimanche.

Le Venezuela et la Colombie ont rétabli leurs relations en août dernier, après l'investiture (le 7 août) à Bogota du président de gauche Gustavo Petro, qui s'était engagé à normaliser les relations avec Caracas. Le 26 septembre, les camions ont été autorisés à franchir la frontière après sept ans de fermeture partielle et trois ans de fermeture totale pour les véhicules (elle n'était ouverte qu'aux piétons). En rouvrant leur frontière de 2.200 km, le Venezuela et la Colombie espèrent relancer leurs échanges commerciaux qui atteignaient 7,2 milliards de dollars en 2008, mais à peine 400 millions de dollars en 2021. Le Venezuela est également l'un des garants des négociations entre le gouvernement colombien et la guérilla de l'ELN.

M. Petro, premier président de gauche de Colombie, s'est rendu à Caracas le 1er novembre pour sa première rencontre en tête-à-tête avec M. Maduro depuis la reprise des relations.

► À lire aussi : Les enjeux derrière la reprise des relations entre la Colombie et le Venezuela

(et avec agences)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne