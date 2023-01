À la Une: quel speaker pour la Chambre des représentants américaine?

Revue de presse des Amériques

Aux États-Unis, les républicains prennent ce mardi 3 janvier le contrôle de la Chambre des représentants, après leur courte victoire lors des élections de mi-mandat. La nouvelle majorité doit maintenant se trouver un chef, un « speaker ». Le candidat naturel est l’actuel chef de ce qui était jusqu’ici la minorité républicaine. Mais comme l’explique le Wall Street Journal, « la candidature de Kevin McCarthy vacille ». Le vote se tient à midi, heure de Washington, et ce sera « le plus imprévisible depuis un siècle ».

Pourtant, « McCarthy a passé le week-end à se démener pour obtenir les votes nécessaires ». L’élu de Californie a même fait une concession clé à l’aile droite du parti, renchérit le New York Times, « qui affaiblirait son pouvoir à ce poste ». Mais cela semble ne pas suffire. Comme le souligne le Wall Street Journal, Kevin McCarthy « a besoin d’un soutien presque unanime » des représentants conservateurs, car les républicains ont une « majorité très étroite sur les démocrates ». Selon ce même journal, « un échec de la candidature de Kevin McCarthy serait sans précédent dans l’histoire moderne, et soulignerait l’état précaire de la majorité républicaine ainsi que la nature bruyante de son aile conservatrice ».

En Arizona, « la démocratie a gagné »

Beaucoup d’élus lors des élections du mois de novembre ont pris leurs fonctions dès dimanche. Exemple en Arizona, où la démocrate Katie Hobbs est devenue gouverneure, à l’issue d’une prestation de serment de 18 minutes, note Arizona Central. Le journal souligne que « pour la première fois en près de 50 ans, les trois principaux postes du gouvernement de l’État sont occupés par des démocrates », ce qui entraînera probablement des changements sur le plan social et fiscal.

Katie Hobbs « s’est engagée à protéger le droit à l’avortement » ou encore à « financer l’enseignement public ». Mais « la réalisation d’un grand nombre de ses priorités politiques nécessitera le soutien de l’Assemblée de l’Arizona, qui entamera une nouvelle session la semaine prochaine avec des majorités républicaines, une nouvelle direction et des membres qui semblent être plus extrêmes politiquement que par le passé ». En tout cas, note le Washington Post dans son éditorial, la « démocratie a gagné » en Arizona. Presque tous les candidats qui mettaient en doute les résultats de l’élection de 2020 ont perdu. « Les Arizoniens ont fait preuve de discernement et ont placé le pays au-dessus de la partisanerie », pense le quotidien. Une « belle façon de terminer 2022 ».

Au Mexique, une femme prend la tête de la Cour suprême

Norma Lucia Piña est en Une de toute la presse ce mardi. À 63 ans, elle devient la première femme à prendre la tête de la Cour suprême de Justice de la Nation (CSJN). Pour El Universal, elle a brisé « le plafond de verre ». Des mots prononcés par la magistrate elle-même dans son premier discours en tant que présidente dimanche, publié intégralement par El Universal. La nouvelle présidente déclare qu’elle représente toutes les femmes et que c’est même ce qui lui donnera la force de faire son travail.

« Je me sens accompagnée, soutenue et épaulée », dit celle qui avait été nommée à la Cour suprême en 2015 et promet de lutter contre les violences faites aux femmes. « Je me sens très forte, car je sais que nous sommes toutes ici, que nous nous tenons pour la première fois au cœur de cette Cour, démontrant et prouvant à nous-mêmes que nous pouvons le faire ». Norma Lucia Piña a aussi remercié, note Milenio, tous ceux qui ont tenté d’apporter des changements pour les femmes au Mexique. Des changements qui « petit à petit mettent à mal notre culture patriarcale ».

Venezuela : quelle croissance en 2023 ?

Direction le Venezuela maintenant, où Chevron, la compagnie pétrolière américaine, reprend ses activités. Ellea commencé à charger « 250 000 barils de pétrole brut à Bajo Grande, dans l’État de Zulia, ce week-end », nous dit El Nacional, qui reprend l’information d'Argus. « Il s’agit de la première cargaison envoyée aux États-Unis par Chevron » en quatre ans, précise ce média spécialisé dans les hydrocarbures, « depuis le renforcement des sanctions [à l’encontre du Venezuela par Washington] à la suite de l’élection présidentielle de 2018 ».

La presse commente au passage la timide reprise de l’économie vénézuélienne en 2022. « Après sept années de contraction économique, une augmentation record des niveaux de pauvreté et un processus hyperinflationniste de trois ans, le Venezuela a renoué avec la croissance en 2022 », note Tal Cual, même si pour de nombreux observateurs le Venezuela « ne fait que récupérer les kilos qu’il a perdus ».

Pour 2023, les analystes penchaient pour une croissance « de 4,7 % à 9 % ». Mais un chiffre, en Une de Tal Cual et El Nacional, fait frémir ces prévisions. Le bolivar, « la monnaie vénézuélienne ouvre l’année 2023 avec une dévaluation de 73 % par rapport au dollar ». Cette hausse du dollar touche principalement les travailleurs du secteur public, dont le salaire minimum est passé d’environ 29 dollars à 7,40 dollars. Ce salaire, commente El Nacional, « ne suffit même pas à acheter un kilo de viande de bœuf, qui se vend entre 8 et 10 dollars dans les boucheries de Caracas ».

