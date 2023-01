Équateur: début de la campagne pour le référendum sur la Constitution

L’année électorale commencera le 5 février prochain en Équateur. Outre des élections municipales et provinciales, un référendum a été proposé par le gouvernement pour modifier la Constitution en matière de sécurité, d' institutions de l’État et d'écologie. La campagne électorale a commencé ce 3 janvier à minuit. Un pari pas forcément gagné d’avance pour le président Lasso actuellement en butte à l’opposition systématique de l’Assemblée nationale.

Avec notre correspondant à Quito, Éric Samson

La question la plus polémique parmi les huit qui seront soumises à votation est probablement celle qui permettrait l’extradition de citoyens équatoriens. Le gouvernement y voit un moyen de diminuer les indices de violence et le trafic de drogue, selon le professeur d'université Sebastian Donoso.

« Une partie des problèmes de la justice, la violence et les massacres dans les prisons, l’impunité régnante, les narcos qui continuent de contrôler les rues du pays depuis leurs cellules, montrent combien les juges, les autorités de contrôle, la Police peuvent être perméables à la corruption du crime organisé, analyse-t-il. L’extradition pourrait donc être une solution dans certains cas. »

De nombreux risques pour le président

Le président Lasso propose également de réduire le nombre de députés et de mouvements politiques comme le demande une grande partie de la population. Les risques de rejet sont pourtant importants, selon Ruth Hidalgo, directrice de la corporation Participation citoyenne : « Ce risque est d’autant plus présent que celui qui propose le référendum, c’est-à-dire le gouvernement, n’est pas à son meilleur moment dans les sondages d’opinion. Le référendum aurait dû être organisé plus tôt. »

Autre problème, même si le président Lasso gagne son pari électoral, rien n’oblige les députés à mettre en œuvre les résultats du référendum.

