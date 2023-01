Brésil: dans sa ville de Santos, le Roi Pelé a rejoint sa dernière demeure

Des chants, des larmes et des téléphones portables brandis par milliers pour immortaliser l'instant. La procession de la dépouille d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a permis ce mardi 3 janvier à Santos, ainsi qu'à tout le Brésil, de rendre un dernier hommage au Roi, seul footballeur de l'histoire à avoir gagné trois Coupes du monde.

Avec nos envoyés spéciaux dans l'État de São Paulo, Annie Gasnier et Richard Riffonneau

Ambiance de communion nationale, pour l'ultime adieu au Roi, dont les obsèques se tenaient ce mardi à Santos, après 24 heures de veillée funèbre dans le stade du club de la ville, dont Pelé a porté haut les couleurs.

Dès que le cercueil est sorti de l'enceinte sportive, les supporters l'ont accompagné. Notamment Eduardo.

C’est une grande tristesse de voir le cercueil, et en même temps une joie immense de savoir que ce grand homme a joué pour notre club, a porté notre maillot sacré de Santos, et qu’il a montré au monde le plus beau des footballs. C’est un honneur pour nous, supporters. Pelé est éternel, jamais il ne mourra, pour nous. Il restera dans nos cœurs. Et maintenant, je vais le suivre jusqu’au cimetière.

Des milliers de personnes ont accompagné le cercueil noir de la légende du football brésilien et mondial, ce mardi à travers Santos. La famille et les proches de Pelé auront ainsi patienté bien plus longtemps que prévu.

Le cortège emmenant sa dépouille à travers la ville avait été voulu par Pelé lui-même, qui avait préparé ses propres funérailles avec minutie. Mais il aura duré trois heures et demie, au lieu des 50 minutes annoncées.

Le long des rues où avançait le camion de pompiers emportant l'icône : des dizaines de personnes ralentissant l'avancée du convoi, notamment des groupes de supporters, qui chantaient et agitaient leurs banderoles.

De la sortie du stade Urbano-Caldeira du Santos Futebol Clube, plus connu sous le nom de stade Vila Belmiro, jusqu'aux abords du cimetière, les fans les plus fidèles auront ainsi accompagné Pelé vers sa dernière demeure.

Le cercueil de Pelé, drapé des drapeaux de son club de Santos et du Brésil, transporté du stade Vila Belmiro jusqu'au cimetière, ce mardi 3 janvier 2023. AP - Matias Delacroix

« Il a beaucoup compté pour le Brésil, pour Santos et pour moi »

En amont, selon la police militaire citée par le club, quelque 230 000 personnes, soit la moitié de la population de Santos, sont venues en 24 heures rendre hommage au plus grand héros de l'histoire de la ville.

Un immense hommage populaire, donc, même si bien peu de grands joueurs brésiliens se sont déplacés jusqu'au stade. Parmi les personnalités qui l'auront fait : le président du pays, Luiz Inácio Lula da Silva.

Tout juste réinstallé au pouvoir à Brasília, au troisième jour de son mandat, Lula est venu dans la matinée, peu avant la levée du corps, pour présenter ses condoléances à la famille endeuillée.

« Pelé était incomparable. Il a beaucoup compté pour le Brésil, pour Santos et pour moi », a-t-il notamment dit.

Pelé était, en plus d’être le meilleur joueur du monde, une personne humble et très simple. C’est une immense perte pour le Brésil. Mais il faut se dire que Pelé n’est pas mort, il est juste parti vers un endroit meilleur. Qu’il repose en paix.

Le corps de la légende repose désormais dans un mausolée de 200m2, dans le cimetière vertical de la ville de Santos.

La fin de deux journées d'hommages pour ces milliers de Brésiliens touchés par la disparition de leur « roi », à l'instar du retraité Marco Gama, venu de São Paulo.

J’ai vu Pelé jouer, je voyais tous les matches de Santos, et je ne pouvais pas ne pas être ici ! C’est l’homme le plus fameux qui ait existé dans le monde du football. Impossible de ne pas venir. Et c’était très émouvant, beaucoup de monde, et même le président Lula. C’est bien qu’il soit venu, notre président.

La dépouille de Pelé arrive dans sa dernière demeure à Santos, ce mardi 3 janvier 2023. AP - Andre Penner

