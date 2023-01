Brésil: le président Lula se recueille devant le cercueil de Pelé

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rendu ce mardi 3 janvier un dernier hommage à Pelé en se recueillant devant le cercueil du légendaire footballeur au stade de Santos.

L’hélicoptère blanc du président s’est posé dans un stade voisin à celui de la Vila Belmiro. Lula était accompagné de son vice-président Geraldo Alckmin, rapportent nos envoyés spéciaux Annie Gasnier et Richard Riffoneau. Lula, qui est entré en fonction dimanche à Brasilia, a présenté ses condoléances à la veuve de Pelé en arrivant sous l'auvent où est exposé le cercueil, dans le stade où le « Roi » a brillé sous le maillot du Santos FC.

Les derniers visiteurs ont été admis dans l’enceinte, mais c’est désormais l’heure de la famille et des proches du footballeur de légende. Pelé redevient Edson Arantes do Nascimento. Son cercueil est entouré de sa femme Marcia Aoki, de ses enfants, notamment Endhino, l’ancien footballeur qui ressemble tant à son papa, enfin petits-enfants et amis sont là.

Un passage devant la demeure de sa mère

Une messe doit être faite d’ici peu, le cercueil refermé et hissé sur un véhicule de pompiers. Le cimetière n’est pas très loin, à un kilomètre seulement du stade. Mais le cortège funèbre doit sillonner les rues de Santos, marquer un arrêt devant la maison de sa maman, la centenaire Dona Celeste, avant de rejoindre sa dernière demeure.

Lundi, des milliers de fans, mais peu de dignitaires du football actuel, sinon le président de la FIFA Gianni Infantino, se sont recueillis devant le cercueil noir de Pelé installé au centre du stade du FC Santos, le club où il a joué de 1956 à 1974.

