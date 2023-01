Norma Lucía Piña, première femme à présider la Cour suprême du Mexique

Norma Lucía Piña était en Une de toute la presse mexicaine, ce mardi. Pour El Universal ou encore Milenio, elle a brisé « le plafond de verre ».

Des mots prononcés par la magistrate elle-même dans son premier discours en tant que présidente de la Cour suprême de justice (CSJN).

Norma Lucía Piña déclare qu'elle représentera toutes les femmes. C'est même, selon elle, ce qui lui donnera la force de faire son travail.

Je me sens accompagnée, soutenue, épaulée par toutes les femmes, par chacune d'entre nous. Je me sens très forte parce que je sais que nous sommes toutes ici, que nous nous tenons pour la première fois au cœur de cette cour plénière. Nous démontrons et nous nous prouvons à nous-même que nous pouvons le faire.