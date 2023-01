À la Une: fausse note pour la «paix totale» de Gustavo Petro en Colombie

Revue de presse des Amériques

En Colombie, c’est un retournement qui fait tache après les annonces du gouvernement Petro le 31 décembre au soir. La guérilla de l’ELN a démenti mardi tout accord de cessez-le-feu avec Bogota. « Une annonce inattendue de l’Armée de libération nationale », écrit El Espectador, après « ce qui semble avoir été une annonce hâtive de Gustavo Petro ». Dans la foulée, le gouvernement s’est réuni en urgence et a annoncé ce mercredi matin « suspendre finalement ce cessez-le-feu avec la guérilla de l’ELN ». Le décret gouvernemental, qui devait courir jusqu’au 30 juin, est donc suspendu, explique El Tiempo, mais l’exécutif soutient que la question sera à nouveau abordée lors de prochains pourparlers avec la guérilla au Mexique.

Qu’en est-il des supposés accords avec les quatre autres groupes armés ? Cette confusion, en tout cas, remet en cause « la crédibilité du processus de paix, épine dorsale du gouvernement ». Pour Semana, c’est un « faux pas » pour le président Petro, « l’un des plus gros problèmes de son mandat jusqu’à présent ». « La paix totale à laquelle aspirent le président Gustavo Petro et son gouvernement ne peut être obtenue à n’importe quel prix », estime El Pais, journal de Cali, dans son édito du jour. « Surtout pas en laissant la porte ouverte au crime organisé, en exposant au danger la population vivant dans les territoires touchés et en empêchant les forces de sécurité de faire leur travail ».

Équateur : Germán Cáceres expulsé de Colombie et derrière les barreaux

L’affaire avait scandalisé le pays et coûté son poste au ministre de l’Intérieur. Germán Cáceres vient d’être expulsé de Colombie, où il vivait sous une fausse identité, et remis à l’Équateur. Cet ancien lieutenant de police est le principal suspect du meurtre de sa femme dans l’école de police où il travaillait. « Entouré d’une importante escorte policière et portant casque et gilet pare-balles, il est arrivé dans la nuit » à la prison de très haute sécurité La Roca de Guayaquil, rapporte El Comercio. Le président Guillermo Lasso s’en est félicité. « Il n’y a rien à célébrer » pourtant, prévient La Hora dans son édito. Le journal demande à la justice de faire son travail, à la police d’expurger les brebis galeuses de ses rangs et au gouvernement de mieux lutter contre les féminicides.

Floride : un discours de gouverneur ou de président ?

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a officiellement pris ses fonctions mardi. C’est le deuxième mandat du républicain, réélu gouverneur au mois de novembre. Dans son discours, l’élu a présenté l’État qu’il gouverne comme un modèle. Mais Ron DeSantis s’est adressé aux électeurs de tout le pays dans ce discours qualifié de « présidentiel » par certains stratèges républicains interrogés par le Miami Herald. Le journal estime qu’en « opposant la Floride au reste du pays, DeSantis a pu passer d’une liste de ses réalisations [en tant que gouverneur] à un réquisitoire contre d’autres États ». Et contre le gouvernement fédéral qui, dit-il, « nous domine et impose sa volonté ».

Malheureusement pour DeSantis, cette conférence de presse a été éclipsée par le feuilleton de l’élection du speaker républicain à la Chambre. Elle n’a donc pas été couverte par Fox News, « le seul média dont l’étoile montante du parti avait besoin pour maintenir son nom sous les projecteurs avant les primaires républicaines », note le Miami Herald.

Dans son discours, Ron DeSantis ne mentionne pas le nom de Donald Trump, son probable futur adversaire aux primaires. Il n’évoque pas non plus cette autre actualité qui fait les gros titres : l’arrivée d’un bateau d’environ 140 migrants haïtiens sur les côtes de Floride. La chaîne Local10 montre ces Haïtiens en train de nager ou de marcher, de l’eau jusqu’à la taille, de leur bateau jusqu’à la plage privée d’une résidence de Key Largo. « Le bateau venait de l’île de la Tortue, située au large de la côte nord-ouest d’Haïti », confie un migrant interrogé par le Miami Herald. Cette arrivée s’ajoute à celle, le même jour, d’au moins trois embarcations de ressortissants cubains dans l’archipel des Keys. « Plus de 500 Cubains sont arrivés depuis vendredi », précise le journal. « Un afflux qui submerge les autorités locales et fédérales ».

États-Unis : la vente de pilules abortives autorisée dans les pharmacies

C’est une première : les pharmacies qui le souhaitent pourront délivrer directement aux patientes qui ont une ordonnance le médicament utilisé dans les avortements réalisés lors du premier trimestre de grossesse. Les patientes pourront aussi le recevoir par la poste. Auparavant, ce médicament ne pouvait être délivré « que par des cliniques, des cabinets médicaux et des hôpitaux », explique Axios. L’Agence américaine du médicament (FDA) a donc « élargi le champ des personnes pouvant fournir le médicament, alors même que de plus en plus d’États rouges [républicains] s’apprêtent à interdire ou à restreindre l’avortement ».

Une décision saluée par le Planning familial, note Axios. Mais pour la présidente de la principale organisation anti-avortement des États-Unis, « l’administration Biden a une fois de plus prouvé qu’elle privilégie les profits de l’industrie de l’avortement à la sécurité des femmes et la vie des enfants à naître ».

