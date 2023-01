À la Une: qui pour prendre la tête de la Chambre des représentants?

Revue de presse des Amériques

Qui pour remplacer la démocrate Nancy Pelosi ? La nouvelle majorité républicaine au Congrès échoue toujours à se trouver un chef. Six fois de suite, Kevin McCarthy n’a pas obtenu les votes nécessaires en raison de l’opposition d’une vingtaine d’élus trumpistes qui l’accusent d’être trop modéré. Un autre candidat peut-il émerger ? « Aucun nom n’est encore sérieusement envisagé », mais des noms circulent, assure Politico. Ces noms pourraient devenir publics si Kevin McCarthy se retirait. « Les représentants ambitieux qui nourrissent leurs propres rêves de marteau savent que faire un geste maintenant serait considéré comme un coup de poignard à McCarthy et lui attirerait l’aliénation de ses alliés », commente le média américain.

Ces deux jours d’impasse pourraient être aussi révélateurs d’une perte d’influence de Donald Trump. Lui soutenait la candidature de Kevin McCarthy, « mais son parti a répondu par un haussement d’épaules collectif », lance le Washington Post. Pourtant, ces « vingt républicains qui ont voté contre (…) étaient presque tous des loyalistes purs et durs de Trump ». Pour le quotidien, c’est un « autre signe de l’influence déclinante de l’ancien président ».

« Pour la première fois de mémoire récente, ironise le journal, l’ancien président s’est retrouvé relégué à la périphérie d’une implosion républicaine humiliante ». Pour l’ancien chef de cabinet du vice-président Mike Pence, « Trump ne suscite plus la peur dans son parti ». « Quelle pourrait être la punition ? », déclare Marc Short. « Quels sont les leviers qu’il a sur eux à ce stade ? » Aucun.

« Une partie du gouvernement cesse de fonctionner »

La crise doit en tout cas trouver une solution urgente. Une Chambre sans président, c’est « une partie du gouvernement qui cesse de fonctionner », avance le New York Times. Les élus de la Chambre ne peuvent pas prêter serment sans lui et ne sont donc toujours pas officiellement membres du Congrès. En cas d’urgence, aucune réponse possible. « Ils ne peuvent pas obtenir des informations confidentielles et encore moins tenir des audiences ou voter des lois. Et à un moment donné, ils pourraient même avoir du mal à être payés », résume le quotidien.

« Cyclone bombe » en Californie

En Californie, le gouverneur Gavin Newsom déclare l’état d’urgence. « Une tempête dangereuse frappe le nord et le centre de la Californie », explique La Opinion. « Ces pluies diluviennes et ces vents violents », résume le Los Angeles Times, ont provoqué la mort d’un enfant mercredi et privé des dizaines de milliers de personnes d’électricité. Les autorités sont particulièrement inquiètes des glissements de terrain qui pourraient intervenir dans les prochains jours, car ce déluge touche des zones brulées par les incendies l’été dernier.

Colombie : que devient la paix totale ?

Comment analyser ce revirement du gouvernement colombien ? Mercredi, il a finalement suspendu son cessez-le-feu avec l’Armée de libération nationale (ELN), en raison du refus de cette guérilla de participer à la trêve bilatérale de six mois, annoncée par le président le 31 décembre. La « paix totale » avec les groupes armés est le point clé du programme de Gustavo Petro. Est-elle en danger ? Ce cessez-le-feu sera bien remis sur la table des négociations avec l’ELN, tempère El Espectador en Une. Cependant, ce revirement est une « grave erreur » pour un analyste cité par El Pais, à Cali. Selon lui, « le président Petro et son équipe arriveront en position de faiblesse » lors de ces pourparlers au Mexique.

Un autre politologue estime, dans le même journal, que le mal est fait. Car cette erreur « enlève de la crédibilité au processus ». Alors que selon lui « l’expérience de l’accord de paix avec les FARC », en 2016, « prouve que le soutien de la société est indispensable ». D’autant plus que l’ELN n’est pas le seul groupe armé à avoir été surpris par l’annonce de cessez-le-feu du président. Si l’on en croit El Colombiano, le Clan du Golfe – du moins plusieurs de ses figures, en liberté ou en prison – n’était pas non plus au courant.

Réduction des homicides au Salvador

Enfin le Salvador enregistre le plus faible taux d’homicide de son histoire : 495 homicides en 2022 contre 1 147 l’année précédente, annonce le procureur général du pays d’Amérique centrale. Une baisse de 79%, note Contrapunto. Mais à quel prix ? s’interroge la presse. Le président Bukele dit avoir lancé une guerre contre les gangs, à la faveur d’un état d’urgence imposé il y a près d’un an, en mars 2022.

Depuis, « 61 300 membres de gangs ont été arrêtés au cours des neuf mois d’application de ce régime d’urgence », selon le chef de la sécurité publique, cité par Diario Co Latino. Avec pas mal d’erreurs, souligne le journal en Une. Ce même fonctionnaire reconnait que « 3 300 personnes ont été arrêtées pour s’être trouvées “au mauvais endroit au mauvais moment”, mais qu’après avoir fait l’objet d’une enquête, elles ont été relâchées ». Contrapunto note aussi que « 4 071 plaintes ont été adressées aux Nations unies et à la Commission interaméricaine des droits de l’homme » pour de « présumées violations des droits de l’homme ». 75% d’entre elles concernaient « des détentions arbitraires présumées ».

