Au Chili, le Sénat donne son feu vert pour l'écriture d'une nouvelle Constitution

En septembre dernier, la population avait rejeté par référendum une proposition de texte rédigée par une assemblée constituante et qui aurait pu remplacer la Constitution actuelle écrite sous la dictature. Depuis, les partis politiques se sont mis d’accord sur une nouvelle feuille de route. Et c'est au Congrès que revient la décision d’approuver une réforme qui mènera vers l’écriture d’une nouvelle Constitution.

Avec notre correspondante à Santiago du Chili, Naïla Derroisné

Au Chili le processus vers une nouvelle Constitution poursuit sa route. À 80% les sénateurs chiliens ont voté en faveur de la réforme pour lancer la rédaction d’une nouvelle Constitution. Les discussions n’ont duré que deux jours, un temps record.

D’abord, parce que le gouvernement avait demandé à ce que le projet soit examiné en priorité. Et puis, les parlementaires sont aussi pressés par le temps. Car, selon la réforme, c’est début mai que devront être élus les 50 membres du Conseil qui sera chargé d’écrire la nouvelle Constitution. Et pour organiser ces élections, il faut du temps, au moins trois mois. Ce qui implique que la réforme soit prête au plus tard fin janvier.

Aller vite

C’est désormais aux députés de se prononcer. Et ils vont devoir faire vite pour coller au timing déjà serré. Malgré quelques oppositions – qui considèrent que la réforme est soumise à trop de conditions –, elle devrait quand même être approuvée.

Et si le calendrier est respecté, en décembre prochain, les Chiliens voteront à nouveau « pour » ou « contre » la nouvelle Constitution.

