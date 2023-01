À la Une: première visite «tardive» de Joe Biden à la frontière mexicaine

Publicité Lire la suite

Joe Biden a annoncé jeudi que son administration refuserait aux personnes originaires de Cuba, du Nicaragua, du Venezuela et d’Haïti la possibilité de demander l’asile si elles traversaient la frontière mexicaine illégalement. Le président américain, qui s’apprête à se rendre à la frontière américano-mexicaine, fait face à de fortes pressions des États du sud. Au Texas, beaucoup critiquent cette première visite « tardive » à El Paso. Le Dallas Morning News, rappelle qu’un « un afflux massif de migrants a submergé les abris locaux ». Pour le New York Times, ces annonces de dimanche représentent « l’effort le plus agressif de son administration pour décourager les migrants » de traverser la frontière.

Cubains, Nicaraguayens, Vénézuéliens et Haïtiens pourront en revanche candidater légalement via une application et venir, s’ils sont éligibles, travailler pendant deux ans aux États-Unis. « 30 000 personnes recevront chaque mois cette autorisation », rappelle Le Nouvelliste, qui y consacre sa Une. Le journal haïtien donne d’ailleurs la marche à suivre aux candidats à l’immigration.

Ovidio Guzman arrêté à nouveau au Mexique

C’est une image un peu floue en une de Milenio. Ovidio Guzman y apparait, prenant place dans un hélicoptère. Il a été arrêté lors d’une opération dans le nord-ouest du pays. Celui qu’on appelle El Raton (La Souris) est l’un des fils du célèbre baron de la drogue « El Chapo », chef du cartel de Sinaloa, emprisonné aux États-Unis. Il a été arrêté à Culiacan, capitale de l’État de Sinaloa, et « transféré à la prison de haute sécurité de l’Altiplano, dans l’État de Mexico ». « Acte deux », précise Milenio, puisqu’il avait déjà été capturé en 2019, mais libéré pour éviter un bain de sang. « Ses tueurs à gages menaçaient de s’en prendre à la population », rappelle le journal.

En prévention, les aéroports de la zone ou encore les écoles ont été fermés, écrit La Razon. Ovidio Guzman « est en tête de la liste des quinze criminels que le Mexique doit extrader en priorité ». « Pour les Américains, il est un élément important de la structure du cartel et est tenu pour responsable de l’introduction de drogues sur le territoire américain pendant plus de six ans », ajoute le quotidien.

États-Unis : une coalition à la Chambre des représentants ?

Aux États-Unis, le marteau du président de la Chambre des représentants n’a toujours pas trouvé preneur. Pour Politico, « les démocrates se délectent » des mésaventures des républicains. Néanmoins, « quelques élus démocrates ont commencé à engager des conversations préliminaires avec eux » et à parler d’un éventuel candidat « consensuel » afin de mettre fin à la crise. Mais, selon Politico, il est encore trop tôt. Les démocrates « sont déterminés à laisser les républicains se débattre » encore un peu.

6 janvier 2021 : un suspect inquiétant toujours en fuite

Deux ans après l’attaque du capitole, plus de 300 suspects restent introuvables. Notamment, insiste le Washington Post dans son édito, le suspect le plus inquiétant : un homme ou une femme, qui porte un sweat à capuche sur les vidéos de télésurveillance, et « qui a placé des bombes artisanales entièrement fonctionnelles devant les sièges des comités nationaux républicain et démocrate » dans la nuit du 5 au 6 janvier. Elles « n’ont pas explosé, mais ont probablement atteint leur objectif, qui était d’éloigner un grand nombre d’agents du Capitole ». Les autorités ont fait passer la récompense de 100 000 à 500 000 dollars pour toute information menant à son arrestation.

En Haïti, un pasteur sanctionné pour « outrage public à la pudeur »

Amel Lafleur est interdit d’activité pastorale pour une durée de cinq ans, explique Loop Haïti. Cette sanction intervient après « la publication sur les réseaux sociaux de vidéos sur lesquelles l’homme d’Église simule des positions sexuelles avec sa propre fille devant une assemblée religieuse ». Le pasteur est sanctionné au regard du décret du 18 octobre 1978 qui « condamne toute activité attentatoire à l’ordre et à la morale publique au sein de l’Église ». Cette mesure avait été encouragée par le commissaire du gouvernement dans l’attente du procès d’Amel Lafleur.

Mercredi, le pasteur ne s’était pas présenté au tribunal civil de Port-au-Prince, explique Alterpresse. Il est « attendu à nouveau, le lundi 9 janvier », « pour répondre des faits d’ “outrage public à la pudeur”, qui lui sont reprochés ». Déjà accusé en 2017 « de viol et de séquestration sur une mineure », précise Alterpresse, Amel Lafleur a l’interdiction de quitter Haïti. Pour la Fédération protestante d’Haïti, ses « dérives (…) sont un coup dur pour les valeurs morales ».

Pérou : Dina Boluarte lance un dernier appel au dialogue

La présidente péruvienne Dina Boluarte a « appelé les personnes qui manifestent dans différentes régions du pays à prendre la voie du dialogue », écrit Correo. Elle les a encouragés à venir à Lima ou à inviter l’exécutif à se rendre dans leurs régions. « Mettons fin une fois pour toutes à ces marches et passons à la recherche de solutions à vos besoins », a déclaré la cheffe de l’État. « Après une trêve, les manifestants ont repris les rues et avenues principales du pays. Plus de 20 routes sont déjà bloquées », indique La Republica. « Les manifestants continuent de réclamer des élections anticipées et le départ de Dina Boluarte ».

