Joe Biden présente sa nouvelle politique pour réparer un système d'immigration «cassé»

Joe Biden a annoncé ce jeudi une nouvelle politique migratoire à la frontière avec le Mexique, au sud des États-Unis. Le but est de montrer qu’il agit sur un sujet politiquement sensible.

Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela. Ce sont les quatre principaux pays dont viennent les milliers de personnes qui tentent d’entrer chaque jour aux États-Unis. Joe Biden veut faire baisser le flux. Il met donc en place un programme qui permettra à 30 000 ressortissants de ces pays d’être admis légalement chaque mois aux États-Unis. À défaut, ils seront refoulés et ne pourront plus en bénéficier, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.

« Ne vous présentez pas, ne vous présentez pas, ne venez pas directement à la frontière. Restez où vous êtes et déposez votre candidature légalement là où vous trouvez », a lancé Joe Biden en s'adressant directement aux migrants de ces pays.

Un principe qui risque de déplaire aux associations d’aide aux migrants, très attachées au droit d’asile. Pour traiter plus vite les demandes, Joe Biden demande davantage de moyens au Congrès.

« Nous ne pouvons pas empêcher les gens de faire le voyage. Mais, nous pouvons leur demander de venir ici dans l’ordre et en respectant nos lois. Les décisions d’aujourd’hui vont améliorer les choses, mais ne régleront pas complètement le problème à la frontière. Ce travail ne sera pas fait à moins que le Congrès autorise et finance un plan plus global pour l’immigration que j’ai proposé dès le premier jour ».

Visite à la frontière et rencontre avec Lopez Obrador

Le président démocrate a promis de réparer un système d'immigration « cassé », dans un discours à la Maison Blanche, tout en reconnaissant que ce problème « difficile » ne serait pas résolu « du jour au lendemain ».

Les républicains lui reprochent sa politique d’immigration et surtout une forme d’indifférence. Joe Biden se rendra dimanche, pour la première fois après deux années au pouvoir, à la frontière sud des États-Unis, plus précisément à El Paso, au Texas.

Il ira ensuite à Mexico, et a d'ores et déjà fait savoir que le « renforcement de la frontière » serait au cœur de ses discussions avec son homologue mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador, qui entretient avec son grand voisin des relations parfois très fraîches. Le président a fustigé les républicains « extrêmes », les accusant de « démagogie » face à la crise migratoire, et leur reprochant de bloquer ses demandes de financement pour faire face au problème.

