La Colombie se dote d’une ministre de l’Égalité et de l’Équité

Le président de gauche Gustavo Petro a confirmé, sans surprise, que sa vice-présidente Francia Marquez serait la première à occuper le poste de ministre de l’Égalité.

Le président colombien Gustavo Petro a signé mercredi soir au cours d'une cérémonie dans une localité du Département du Choco la loi actant la création de ce ministère qu’avait voté le Congrès fin 2022 à une très large majorité.

Il sera dirigé par la vice-présidente Francia Marquez. Femme, noire, elle est originaire d’un village très pauvre du département du Cauca, dans le sud-ouest de la Colombie, un des pays les plus inégalitaires au monde. C’est dire si Francia Marquez sait ce que sait ce que sont les inégalités.

Première vice-présidente noire

Cette femme de 41 ans a été décisive dans l’élection de Gustavo Petro au printemps dernier, en mobilisant le vote des jeunes et des plus démunis, qui traditionnellement votent peu, rappelle notre correspondante à Bogota, Marie-Eve Detœuf. Et elle est devenue la première vice-présidente afro de l’histoire du pays. Mais la Constitution colombienne n’attribue aucune fonction à la vice-présidence et Francia Marquez n'avait pas l’intention de rester les bras croisés.

« Ce ministère (...) garantira le droit à l'égalité et à l'équité pour tous les Colombiens, et donnera une voix à ceux qui ont été historiquement exclus et marginalisés », a commenté Gustavo Petro sur Twitter.

Firmo en Istmina, Chocó, la ley que crea el ministerio de la igualdad.



Francia Marquez será la primera ministra. pic.twitter.com/6nFgOYRyCk — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2023

« Ce sera le ministère du peuple »

« Ce sera le ministère du peuple », a promis Francia Marquez, annoncée depuis des mois à la tête de cette nouvelle institution qui était l'une des promesses de campagne de Gustavo Petro, élu à l'été premier président de gauche de l'histoire du pays sur le thème du « changement ». « Si ce gouvernement ne fait rien pour l’égalité et l’équité, il aura échoué », a-t-elle annoncé.

Comienza el Ministerio de Igualdad y Equidad.



Es nuestra meta, que desde cada territorio, hogar y espacio logremos que esta nueva institucionalidad, de cara a la gente menos favorecida, nos permita vivir bien, con dignidad, con derechos, en paz, vivir con alegría, vivir sabroso. pic.twitter.com/tawlojuyOL — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 5, 2023

« Ma tâche en tant que ministre est l'égalité pour les femmes de Colombie, nous voulons que les femmes aient une autonomie économique, (...) une autonomie politique, nous voulons que les femmes aient des droits garantis, et nous voulons que les femmes aient le droit de participer au processus politique », a-t-elle encore assené.

La lutte pour l’égalité, c'est la lutte pour le droit des femmes, des minorités sexuelles, des Indiens, des Afros, des territoires marginaux et des exclus. C’est dire si la future ministre a du travail devant elle.

(Et avec AFP)

