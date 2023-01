États-Unis: Kevin McCarthy élu président de la Chambre des représentants après une longue bataille

Au terme de nombreux jours de vote, le républicain Kevin McCarthy a été élu président de la Chambre américaine des représentants dans la nuit du 7 janvier 2023. © AP/Alex Brandon

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Chambre américaine des représentants s’est choisi un président dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 janvier, le républicain Kevin McCarthy, après quatre jours de débats et quinze tours de scrutin marqués par de très vives tensions dans les rangs républicains. À force de tractations, le groupe de trumpistes qui paralysait la nomination du quinquagénaire de Californie a finalement cédé et ont mis fin à une crise au Congrès, inédite en plus de 160 ans.