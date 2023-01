Immigration: au Texas, les associations dénoncent «un désastre humanitaire»

Un groupe de migrants après son arrestation par la police aux frontières américaine dans l'Arizona le 6 janvier 2023. AP - Gregory Bull

2 mn

Le président américain Joe Biden sera au Mexique à partir de ce dimanche pour discuter avec son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador notamment des questions migratoires. De plus en plus de migrants trouvent la mort en tentant de franchir la frontière et des associations luttent désormais pour que leurs corps soient rendus à leurs familles.