Guerre contre les gangs: au Honduras, l'état d'exception prolongé de 45 jours

Mis en place depuis décembre, l'« état d'exception » vise à lutter contre les bandes criminelles qui sévissent dans ce pays parmi les plus violents au monde.

Quarante-cinq jours supplémentaires pour lutter contre les maras, les bandes criminelles. C’est ce qu’ont annoncé, samedi 7 janvier, les autorités du Honduras, fortes des résultats qu'elles ont présentés la semaine dernière. Selon le secrétariat à la Sécurité, le pays aurait atteint son plus bas taux d’homicide depuis seize ans, et près de 1 400 membres de maras auraient été arrêtés en un mois, notamment au sein des deux plus grands gangs du pays, Pandilla 18 et MS-13.

Des chiffres que le secrétariat attribue à « la mise en place de nouvelles stratégies », à savoir l’état d’exception qui, depuis le 6 décembre, suspend certaines garanties constitutionnelles et permet à la police de procéder à des arrestations sans mandat dans des dizaines de quartiers de Tegucigalpa, la capitale, et de la deuxième ville du pays, San Pedro Sula. Des mesures étendues à partir de ce samedi à 73 autres municipalités du Honduras.

Le pays est au cœur du « triangle de la mort » latino-américain (Honduras, Salvador, Guatemala), miné par la pauvreté, la violence et la corruption, et rongé par le trafic de drogue. Il y a un mois, la décision de la présidente Xiomara Castro de décréter l’état d’exception, initialement pour trente jours, et de déployer des milliers de policiers dans les quartiers pauvres faisait suite à la manifestation, dans la capitale, de centaines de chauffeurs de bus réclamant des mesures pour ne plus être rackettés et tués par les bandes criminelles.

