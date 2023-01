Il n'y a plus aucun élu politique à Haïti

Une rue de la ville de Port-au-Prince le 12 avril 2021 (Image d'illustration). AFP - VALERIE BAERISWYL

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Haïti s’enfonce toujours davantage dans la crise : le pays ne compte plus aucun représentant élu sur le plan national. C’est aujourd’hui que s’achève le mandat des dix derniers sénateurs que le pays comptait. La faute à la non-organisation des élections depuis plus de six ans. Et dans un contexte actuel où ce sont les gangs qui ont la maitrise du territoire, organiser des scrutins rapidement est impossible.