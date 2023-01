À la Une: tirer les leçons des émeutes au Brésil

Revue de presse des Amériques

Des centaines de partisans de l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro ont envahi et saccagé dimanche 8 janvier le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême à Brasilia.

Un peu moins de 48 h après les attaques de partisans de l’ex-président Jair Bolsonaro contre le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême à Brasilia, le Brésil cherche des responsables. « La police enquête sur ceux qui ont financé les actes terroristes », titre O Globo, tandis qu’à la Une du journal Extra s’affiche une immense photo des personnes arrêtées, regroupées sous un chapiteau dans la capitale, Brasilia. 1 500 personnes ont été interpellées depuis dimanche, précise Estado de Säo Paulo. La justice enquête sur ceux qui ont financé le voyage et la mobilisation des émeutiers. Le nombre des suspects n’est pas précisé, mais ils viennent de dix États différents du Brésil, selon la police fédérale.

Plus étonnant, le journal Estado explique que les manifestants se sont visiblement inspirés des émeutes au Sri Lanka en juillet dernier, pour motiver les troupes et mener leur attaque. Les chaînes Telegram favorables à l’ancien président Jair Bolsonaro partageaient déjà des publications sur le sujet depuis le week-end de la prise de fonctions officielle de Lula, le 1er janvier. Mais les recherches sur Google à ce sujet ont connu un pic important vendredi et samedi, quelques heures avant les émeutes de Brasilia. Elles provenaient en particulier des États qui ont le plus voté pour Jair Bolsonaro.

Cela étant dit, la principale source d’inspiration de ces attaques, ce sont évidemment les émeutes du 6 janvier 2021 à Washington, contre le Capitole. « Au lieu d’être un modèle de démocratie, les États-Unis ont appris au reste du monde à rejeter les résultats des élections et à attiser la rage de la déception populaire », regrette un éditorialiste du Washington Post, qui salue tout de même la réponse « prometteuse » des institutions brésiliennes face aux émeutes.

17 manifestants tués au Pérou

Près de 9 000 manifestants ont tenté d’envahir l’aéroport de la ville de Juliaca, près du lac Titicaca, dans le sud-est du pays, ce lundi, pour protester contre la destitution le mois dernier de l’ancien président de gauche Pedro Castillo. Face aux jets de pierre, les forces de l’ordre ont répondu avec des gaz lacrymogènes, puis ont tiré à balles réelles. Finalement, 17 personnes ont été tuées rien que ce lundi, ce qui porte à 39 morts le bilan des manifestations commencées le mois dernier dans le pays.

« Arrêtez le massacre », implore à sa « Une » La Republica. Le quotidien populaire de centre gauche pointe la responsabilité du gouvernement et du Congrès. Les manifestants demandent le départ de la présidente par intérim, Dina Boluarte, la suspension du Parlement et des élections anticipées dès cette année 2023. Dans son éditorial, La Republica dénonce les inégalités régionales, et l’abandon historique de la province où ont eu lieu les manifestations d’hier. Une région à forte population autochtone aymara, souvent discriminée. El Comercio précise que la Commission interaméricaine des droits de l’Homme doit entamer demain mercredi 11 janvier une visite d’observation dans le pays, en réponse à l’invitation du gouvernement intérimaire.

En Haïti, des files d’attente pour obtenir un passeport, dans l’espoir d’aller aux États-Unis

Une foule compacte, agglutinée devant les guichets de la direction des migrations à Port-au-Prince, s’affiche sur les sites des médias haïtiens. La semaine dernière, en prélude à l’ouverture du sommet des pays d’Amérique du Nord (qui débute ce mardi 10 janvier à Mexico), Joe Biden a annoncé que 30 000 visas seraient délivrés chaque année à des ressortissants de Cuba, du Venezuela, du Nicaragua et d’Haïti. Le Nouvelliste décrit les agents de sécurité dépassés, les usagers fatigués d’attendre dans la chaleur étouffante du bureau, épuisés aussi d’être renvoyés d’une administration à l’autre pour réunir toutes les pièces de leur dossier.

Dans son éditorial, le journal fustige les blagues et les moqueries de ceux qui ont déjà réussi à quitter le pays, et qui pour certains tentent de décourager leurs compatriotes de suivre le même chemin. « Nous ne pouvons pas être les premiers détracteurs de la plus belle des aventures, celle qui consiste à poursuivre le rêve d’une vie meilleure » écrit Frantz Duval, qui refuse d’opposer ceux qui restent à ceux qui quittent le pays. Alors, « partons, s’il le faut », conclut-il, désabusé.

