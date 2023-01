Au Mexique, Biden et Lopez Obrador affichent une relation cordiale, mais les tensions demeurent

Lundi, les présidents mexicain et américain se sont réunis pour évoquer leurs deux grandes priorités : la lutte contre le narcotrafic et la crise migratoire. L’an dernier, 2,4 millions de personnes ont été arrêtées par la patrouille frontalière américaine, ce qui traduit une augmentation considérable des migrants qui traversent illégalement aux États-Unis depuis le Mexique.

Avec notre correspondante à Mexico, Emmanuelle Steels

Après une accolade chaleureuse aux portes du Palais national de Mexico, les présidents López Obrador et Joe Biden se sont assis face à face lundi après-midi. Et ils sont rapidement rentrés dans le vif du sujet. Le Mexicain a reproché à Biden son manque d’intérêt et il a même prononcé le mot « mépris » envers l’Amérique latine. López Obrador fait allusion à l’exclusion politique prônée par les États-Unis de Cuba, du Nicaragua et du Vénézuéla lors du dernier sommet des Amériques.

Le président américain lui a rétorqué qu’il était là pour aborder la crise migratoire et la lutte conjointe contre le trafic de fentanyl, une drogue responsable de la mort de 100 000 Américains, a-t-il rappelé. Dans ces deux domaines, les derniers jours ont été marqués par des gestes positifs en prélude à la réunion : le Mexique a capturé Ovidio Guzmán, considéré par Washington comme l’un des grands responsables du trafic de fentanyl, et les États-Unis ont annoncé l’octroi de visas pour permettre à des milliers de migrants d’entrer légalement, ce que réclamait López Obrador.

Joe Biden effectue sa première visite au Mexique en tant que président des États-Unis. Il participera ce mardi au sommet des dirigeants d’Amérique du Nord avec son homologue mexicain et le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

