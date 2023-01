Douze morts dans des mobilisations anti-Boluarte dans le sud du Pérou

Un jeune manifestant blessé est secouru à Juliaca (Pérou), le 9 janvier 2023. REUTERS - STRINGER

Au Pérou, un mois après le coup d’État manqué et l’arrestation du président Pedro Castillo, la crise politique s’enlise. Depuis une semaine, les contestations ont repris dans le sud du pays où une cinquantaine de routes sont à nouveau bloquées. Notamment, à Juliaca, où lundi, 12 personnes sont mortes et 38 blessées lors d’affrontements entre manifestants et police.