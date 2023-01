Tentative d'insurrection au Brésil: le rôle et l’influence des trumpistes dans l'assaut bolsonariste

Des « combattants de la liberté », c’est ainsi que Steve Bannon qualifie les manifestants pro-Bolsonaro qui ont pris d’assaut le Congrès brésilien dimanche 8 janvier. Dans les jours qui avaient suivi l’élection au Brésil, Steve Bannon et d’autre stratèges trumpistes avait conseillé Jair Bolsonnaro d’appliquer la même méthode que Donald Trump en 2020 : contester la défaite. Une même stratégie et des conséquences identiques : l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021 et celle du Congrès brésilien dimanche dernier.

Avant même la victoire de Lula à la présidentielle, en coulisse Steve Bannon conseillait déjà à l’entourage de Jair Bolsonaro d’appliquer la même méthode que Donald Trump en 2020 : contester la défaite coute que coute.

Selon une information du Washington Post fin octobre, rapportenotre correspondant à Miami,David Thomson, de passage à Mar a Lago, la résidence floridienne de l’ex-président américain, l’un des fils Bolsonaro, Eduardo, s’est entretenu avec Steve Bannon. Selon le grand journal américain, l’ex-stratège de Trump aurait alors conseillé au fils de l’ex-président brésilien de miser sur des protestations visant à dénoncer des fraudes électorales, comme aux États-Unis dans les semaines qui ont précédé l’attaque du Capitole.

- Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

Un mois plus tard, Eduardo Bolsonaro relayait sur Twitter une vidéo du podcast de Steve Bannon louant les protestations des pro-Bolsonaro au Brésil. « Lula a volé l’élection, les Brésiliens le savent, saisissez les machines de vote », poste Banon au lendemain de l’attaque du Congrès brésilien, menée selon lui par des « combattants de libertés ».

Des commentaires postés sur le réseau social Getter, fondé par Jason Miller, autre proche de Trump qui conseille lui aussi Eduardo Bolsonaro depuis leur rencontre à Mar a Lago.

Vers une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les événements ?

« C’est en tout cas ce que le président Lula a promis, affirme Anaïs Fléchet, historienne, spécialiste du Brésil et maître de conférences à l’université Paris-Saclay, au micro de Mikaël Ponge. Est-ce qu’il aura les mains libres pour le faire ? On peut l’espérer. À cet égard, la réaction assez ferme du président du Tribunal suprême fédéral, l’équivalent de la Cour suprême au Brésil, Alexandre de Moraes, laisse de bons espoirs pour qu’une commission soit ouverte et que les coupables soient déjà identifiés et ensuite jugés. »

Et la spécialiste d'ajouter : « Donc, il y a des parallèles évidents avec l’assaut du Capitole bien sûr, mais il y a quand même un élément assez différent à souligner qui est lié à la position des forces armées au Brésil, puisque les forces armées, pour l’instant, ne se sont pas exprimées sur les événements, ne se sont pas beaucoup mobilisées non plus pour les empêcher, n’ont pas alerté le pouvoir. Et donc, c’est l’une des grandes inconnues à l’heure actuelle : savoir comment Lula pourra composer aussi avec ce secteur important au Brésil. »

